Gradonačelnik Slavonskog Broda kaže da će građani još nekoliko dana piti vodu iz cisterni

STANOVNICI Slavonskoga Broda i šest susjednih općina sigurno će se još nekoliko dana koristiti vodom iz cisterni i spremnika, potvrdio je u gradonačelnik Mirko Duspara nakon zajedničke sjednice gradskoga i županijskog Stožera civilne zaštite na kojoj je od Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo zatraženo da protumači nagli pad ugljikovodika u vodi.



Vodu iz cisterne građani će piti još nekoliko dana



"Građani su opskrbljeni dovoljnim količinama pitke vode i tu nema problema. Bilježi se nagli pad ugljikovodika u vodi, i to je za nas dobro. Sada su u granicama normale. To ne znači da vodu možemo koristiti za piće", rekao je Duspara.



Po njegovu mišljenju, ova će situacija trajati još nekoliko dana, dok se uzimaju uzorci vode.



"Kad dobijemo sve te nalaze da su u granicama normale, vjerujem da će ministarstvo i povjerenstvo dati odobrenje da se voda može koristiti", rekao je slavonskobrodski gradonačelnik.



Nezavisna analiza - voda u granicama normale



Na upit novinara Duspara je potvrdio da je gotova i nezavisna analiza uzoraka vode koju je naručio Grad Slavonski Brod.



"Nalazi su u granicama normale. Radili smo i analizu tla, to ćemo ostaviti za neka druga vremena. Nama je analiza bila bitna zbog velike količine nafte ili benzina koji su iscurili", rekao je Duspara i dodao da je bilo čudno što rezultati analize u Slavonski Brod nisu dolazili na vrijeme.



Trasa produktovoda iz kojeg su tijekom tlačne probe u srijedu počeli curiti naftni derivati duga je pet kilometara. Slavonskobrodski gradonačelnik nekoliko je puta izrazio sumnju u moguće curenje produktovoda na nekoliko mjesta.Na novinarsko pitanje je li netko u međuvremenu obišao cijelu trasu gradonačelnik Duspara je odgovorio: "Ne znam. Vezano uz produktovod, danas je bio zahtjev da se zatvori prometnica uz viseći most i nasip, ali Hrvatske vode to nisu dopustile jer je visok vodostaj Save pa bi bilo kakvo kopanje u tom području moglo izazvati probijanje nasipa. Mislim da bi ekipe svakako trebale proći trasu jer ovo se moglo dogoditi na više mjesta."Dodao je kako se tek sada odvija prava sanacija mjesta ekološkog incidenta koji se dogodio 28. ožujka, o čemu je on prošlog petka obavijestio vladu i mjerodavna ministarstva."Kroz kaznenu prijavu smo zatražili da se utvrdi uzrok i zašto su se ugljikovodici pojavili u bunarima. Je li s mjesta incidenta, nekog drugog mjesta ili je nekom iscurilo iz cisterne, to je na policiji i Državnom odvjetništvu da utvrde", rekao je Duspara.Mjesto ekološkog incidenta sada je pod nadzorom policije, a u četvrtak su ondje bili i stručnjaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba, koji su uzimali uzorke tla. To je za Hinu potvrdila i glasnogovornica brodsko-posavske policijske uprave Kata Nujić, koja je rekla da policija obavlja obavijesne razgovore i prikuplja druge podatke vezane uz curenje naftnih derivata i onečišćenje vodocrpilišta.Produktovod, koji je izgrađen 1967., nije u uporabi od 1990. godine, kad ga je Ina ispraznila i nije bio pod tlakom. Godine 2001. pripao je Plinacrou, koji ga nikad nije upotrebljavao, no kako se doznaje iz tvrtke, redovito su obilazili njegovu trasu i nikada nisu uočili probleme. Desetogodišnji ugovor za dostavljanje plina bosanskobrodskoj rafineriji dobila je tvrtka Crodux plin. Po potpisanom ugovoru, ta je tvrtka procjenjivala stanje neaktivnog produktovoda i mogućnost za njegovu prenamjenu u izravni plinovod, kojim bi se Rafinerija nafte u Bosanskome Brodu povezala s plinskim transportnim sustavom Republike Hrvatske.