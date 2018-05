Grmoja: Plenković više ne može tvrditi da ništa nije znao

Foto: FaH



Podsjetimo, jutros je Index objavio mail koji je iz Grupe Borg, neformalne skupine koju je okupila Martina Dalić, poslan i na adresu Plenkovićeve savjetnice Dubravke Vlašić Pleše. Dotični mail, koji sadrži (gotovo) finalnu verziju Lex Agrokora, stigao je na adresu Plenkovićeve savjetnice na isti dan na koji je vlada po hitnoj proceduri izglasala Lex Agrokor i poslala ga u sabor.





"Plenković više ne može tvrditi da nije ništa znao, baš kao što je sada jasno i da mu ne treba nikakvo dodatno vrijeme za analiziranje mailova. Novoobjavljena prepiska sadržajno se nastavlja na ovu dosadašnju, ali sada u korespondenciji nisu prisutni svi članovi skupine Borg. No novi mailovi pokazuju da je Ministarstvo pravosuđa uključeno tek na kraju, kad je sve već bilo gotovo, odnosno kad je sve to trebalo finalizirati", rekao je Grmoja u razgovoru za Index."Pravi problem je što ta skupina, koju je koordinirala Martina Dalić, nije potpisala nikakve izjave o povjerljivosti, a kasnije su angažirani kao podizvođači, pri čemu su njihove tvrtke profitirale. Ne bi bilo nikakve afere da je Martina Dalić rekla tim ljudima da ne mogu biti dio tog procesa nakon donošenja Lex Agrokora. Zato je vjerojatno Most i morao otići iz vlade, jer mi bismo tražili odgovornost za ono što se dogodilo. Da se u zakon stavila odredba prema kojoj oni koji su radili na njegovoj izradi ne mogu sudjelovati u njegovoj provedbi, onda ova ekipa ne bi mogla biti angažirana, ali očito je bio plan da oni zarade na tome, a to je neprihvatljivo", rekao nam je Grmoja.Mostovca Grmoju smo potom pitali kako vidi daljnji razvoj događaja. Hoće li Plenković smjenom Martine Dalić pokušati ispuhati taj balon i skrenuti fokus sa sebe?"Ja mislim da se ovaj balon više ne može ispuhati. Martina Dalić je trebala otići kad je otišao i Ante Ramljak. Svima je jasno zašto je on otišao, ne zato što je bio povjerenik, nego jer je njegova tvrtka zaradila silan novac u tom procesu. Martina Dalić je odgovorna osoba koja je tada trebala otići, a Plenković ju je tada u saboru branio i obranio tankom većinom. Premijer sada više nema drugog izbora, ne znam zašto je i dalje brani", rekao nam je Grmoja.