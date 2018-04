Grmoja: Politika je štitila Todorića

Foto: Hina

POLITIČKI tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja izjavio je novinarima da je zaključak Westminsterskog suda prema kojem nema prepreke izručenju Ivice Todorića jer po srijedi nije politički motivirano suđenje u Hrvatskoj potvrdilo njihove tvrdnje da je politika do dolaska Mosta nezavisnih lista štitila Todorića.



Sud je u slučaju Todorić zaključio da nema prepreke izručenju jer nije posrijedi politički motivirano suđenje u Hrvatskoj, rekao je Grmoja. Time se, dodao je Grmoja, potvrđuje ono što Most otpočetka govori, a to je da je Todorić dva desetljeća imao potporu politike i medija, da je uživao bezrezervnu podršku najviših instanci te da nije bio izvrgnut političkom progonu. ''Dapače, do pojave Mosta politika ga je štitila'', zaključio je Grmoja.



Istraga protiv Todorića



Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je u ponedjeljak izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj jer nije pronašla dokaze da ga se politički progoni, a osnivač Agrokora ima sedam dana za žalbu.



Pravomoćnu odluku o izručenju Hrvatskoj Todorić će čekati na slobodi, ali uz strože mjere opreza pa će se umjesto dvaput tjedno u nadležnu londonsku policijsku postaju morati javljati svaki dan, a nakon 21 sat ne smije napuštati kuću.



Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo od 18. listopada prošle godine vodi istragu protiv Todorića zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju jedne milijarde i 142 milijuna kuna u slučaju Agrokor. Uz Todorića, istragom su obuhvaćeni njegovi sinovi Ante i Ivan te 12 Agrokorovih menadžera i revizora.Ukupnoj šteti Državno odvjetništvo pribraja i "nepripadnu imovinsku korist" od dodatnih 320 milijuna kuna pribavljenih za "jednu pravnu osobu" krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga.Tužiteljstvo je u međuvremenu pokrenulo novu istragu protiv Todorića i još tri osobe zbog malverzacija povezanih s nezakonitim isplatama pozajmica, pri čemu je za investitore nastala šteta od 47,5 milijuna kuna. Istragu je potom proširilo na sedmoricu osumnjičenika.Osnivaču Agrokora Ivici Todoriću blokirana su 64,4 milijuna eura u četiri države, doznaje se u ponedjeljak od njegove obrane, a boravak u Londonu financira se novcem dobivenim od prodaje roditeljske kuće Todorićeve supruge.