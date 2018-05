Grmoja žestoko odgovorio Plenkoviću: Nanjušili su da mogu zaraditi na slomu Agrokora

Foto: FaH

ANDREJ Plenković danas je komentirajući Indexovu objavu mailova Martine Dalić u cijelu priču pokušao uplesti i Most.



"Što se tiče skupine stručnjaka koji su sudjelovali, tada smo sve radili u suglasju s tadašnjim partnerima iz Mosta", rekao je Plenković.



Kako ovaj pokušaj prebacivanja odgovornosti s vlade i Martine Dalić na Most gledaju u samom Mostu? Nazvali smo jednog od vodećih mostovaca, Nikolu Grmoju, i zatražili njegov komentar.



"Oni uopće ne želi odgovoriti na ono što je bit ove korespondencije, na ono u što njoj zaista stoji. Bježe od odgovora. Kažu da se nitko nije naplatio, a afera je izbila upravo zato što jest, zato je Ramljak i morao otići. Njegov odlazak, naravno, nije dovoljan, jer njegova bivša tvrtka je dobila velik novac za savjetovanje izvanredne uprave Agrokora i - nikom ništa. Netko treba snositi političku odgovornost, zato i jesmo tražili njezin opoziv. On nažalost nije prošao, ali ja bih danas pitao manjince i sve ostale koji su glasali protiv opoziva - stoje li i dalje pri tome?" zapitao se Grmoja u razgovoru za Index.



Pitali smo Grmoju smatra li da bi se mailovima Martine Dalić trebalo pozabaviti i Državno odvjetništvo."Danas su neki zastupnici već zazivali glavnog državnog odvjetnika i definitivno je da DORH treba reagirati na bilo kakve sumnje, a naročito nakon ovog što je objavio Index. Mi to očekujemo. Most će sutra pokrenuti inicijativu o stavljanju u raspravu izmjena odluke o osnivanju saborskog istražnog povjerenstva za Agrokor, a to nam dopušta novi poslovnik", rekao je Grmoja,

Kako Grmoja komentira činjenicu da Plenković i Dalić nalaze za shodnim uprijeti prstom u Most više od godinu dana otkako je Plenković Mostove ministre izbacio iz vlade?



"Oni moraju pronaći krivca za ovu situaciju. Mi u jednu ruku jesmo krivi jer smo inzistirali na transparentnosti. Da nije bilo Mosta pitanje je kako bi to izgledalo, možda bi Todorić opet dobio neki kredit HBOR-a. Upravo je Božo Petrov na sastanku u vladi rekao da to više ne može tako, a oni su nanjušili da na slomu Agrokora mogu profitirati. Mi smo htjeli spasiti gospodarstvo, a oni su imali druge ciljeve. Oni jednostavno nisu htjeli da to bude transparentno", rekao je Grmoja u razgovoru za Index.

