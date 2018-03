Grobar iz Big Brothera osuđen na 4,5 godine zatvora zbog spolne zlouporabe djeteta

Foto: RTl, Index



32-GODIŠNJI Aleksandar Neradin, grobar izbačen iz Big Brothera nakon što je Index objavio članak o tome da je optužen zbog seksualnog iskorištavanja djeteta, osuđen je jučer nepravomoćno na četiri i pol godine zatvora, objavio je Novi list.



Vijeće riječkog Županijskog suda, kojem je predsjedao sudac Domagoj Vučkov, Neradina je oglasilo krivim za tri kaznena djela iz Kaznenog zakona koja tretira kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.



Određeno je i da je Neradin dužan snositi troškove kaznenog postupka u iznosu od ukupno 16 tisuća kuna, a k tome, odlukom suda oduzeto mu je računalo i mobitel, što se dovodi u vezu s kaznenim djelima, a u jednom uređaju je nađen i porno sadržaj.



Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, kao i obrazloženje presude. Prema Novom listu, žrtva je bila jedna maloljetnica koju je Makaranin seksualno iskoristio "na daljinu", putem telekomunikacijskih uređaja i društvene mreže, Facebooka. On je, naime, saznaje Novi list, uspio maloljetnicu nagovoriti da si čini stvari koje su ocijenjene seksualnim iskorištavanjem djeteta. Neradina je teretio i stavak 5. članka 158. Kaznenog zakona koji tretira slučajeve kada netko "dijete navede da nad samim sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju"



Neradin se prema navodima optužnice predstavljao kao djevojka od 17 godina, slao djevojčicama od 13 i 16 godina gole fotografije djevojčica te tražio da pošalju svoje fotografije i da se diraju po intimnim dijelovima tijela, to snime pa mu to također pošalju.

Neradin: Nisam kriv, nisam pedofil



Podsjetimo, nakon što je Index objavio članak o optužnici, Neradin nam se javio i rekao da on nije nikakav pedofil."Nije bilo nikakvih stvarnih nalazaka i druženja, riječ je o virtualnoj komunikaciji. Dopisivale su se dvije cure od kojih je jedna bila maloljetna, a drugoj identitet do danas nije poznat. Razmjenjivale su fotografije i škakljive sadržaje, a nakon što su roditelji maloljetne doznali za to, nastupila je prijava. Policija je istraživala i našla je s čijeg se interneta spajalo na Facebook profil druge osobe, koji je bio lažan. Dakle, ta osoba je i slala ženske fotografije, nije uopće bilo muških fotografija. Ispostavilo se da se priključivala na ruter jedne obitelji u mojoj zgradi, koja je privedena, oduzeti su im tableti, mobiteli, kompjuteri. Policija ima mogućnost povrata izbrisanih datoteka, no nije našla ništa kod njih. Oni su bili stariji ljudi pa su im bili manje sumnjivi. Nakon toga policija je došla do zaključka da se netko drugi prikačio na Wi-Fi, za koji im je rečeno da je bio nezaštićen i da se mogao spojiti bilo tko. Obitelj tvrdi da su kontaktirali operatera i dobili potvrdu da je Wi-Fi cijelo vrijeme bio zaštićen", započeo je svoju priču Neradin.Dodaje da je policija njegove susjede pitala jesu li njemu dali šifru, oni su rekli da nisu, a s obzirom na to da je lozinka imala osam znamenki, kaže - teško bi je pogodio."Kako sam ja zid do, policija je došla do mene, oduzela mi stvari, išla je ista procedura. Vratili su obrisane datoteke i našli šest fotografija iz pornića koji nemaju veze s tim, a oni su ih povezali jer su im cure na njima izgledale mladoliko. To im je jedina poveznica koja aludira da sam to bio ja", dodao je.Tvrdio je da ima neoborive dokaze da on nije kriv, poput toga da je mobitel kupio četiri mjeseca nakon što su roditelji otkrili dopisivanje i da on nikako ne može biti povezan s tim djelom. Osim toga, naglašava i da ima svjedoka, svećenika koji je u svom rokovniku imao zabilježeno da su taj dan bili skupa na treningu te dokaze da je u vrijeme drugih spajanja i dopisivanja bio na svom radnom mjestu. Dodaje i da je poslana ženska glasovna poruka, što dokazuje da je s druge strane bila žena.