Guardian o bosanskom hotelu: "Gosti ne znaju da spavaju u kampu za ubojstva, silovanje i mučenje"

BOSANSKI hotel u kojem su srpske paravojne snage počinile stravične zločine u središtu je sukoba preživjelih žrtava koje žele spomenik i onih koji žele sve zaboraviti, piše Guardian.

Danas rijetki spominju da je hotel Vilina Vlas nekada bio zloglasan kao "kamp za silovanje". Putnici mogu na web stranicama rezervirati smještaj u zgradi koja je korištena za ubojstva, silovanje i mučenje od strane sadističke paravojne skupine prije samo 25 godina, a da ne saznaju za ta zvjerstva, piše Guardian.

"Gosti ne znaju da plivaju u bazenu u kojem su ubijeni ljudi"

"Iako su madraci promijenjeni i zidovi obojeni, turisti danas spavaju na istim krevetima u kojima su silovani deseci žena. Pod u predvorju prekriven je istim kamenom koji je 1992. morao biti očišćen od krvi", navodi Guardian.

"Gosti hotela ne znaju da spavaju u krevetima u kojima su silovane žene i plivaju u bazenu u kojem su ubijeni ljudi", izjavila je Bakira Hasečić, predsjednica udruge Žena - žrtva rata.

"Vojska sadističkog srpskog vođe pretvorila grad u mrtvačnicu"

"U 1992. Vilina Vlas postala je sjedište Milana Lukića, sadističkog vođe srpske paravojne skupine 'Beli orlovi', koja je u nekoliko mjeseci pretvorila Višegrad u mrtvačnicu i praktički ga očistila od muslimanske populacije", piše Guardian i dodaje:

"Višegrad sada vode ljudi koji očito žele zaboraviti kampanju smrti koja je transformirala grad od onog s muslimanskom većinom do onog kojim dominiraju etnički Srbi te žele izbrisati svaki trag tog događaja".

Načelnik općine: Ne znam da se to tamo dogodilo

Unatoč sudskim dokazima i potvrdama da je hotel korišten kao centar za ubojstva, silovanje i mučenje, načelnik višegradske općine Mladen Đurević poriče da je čuo za zločine koji su tamo počinjeni: "Ne znam da se to tamo dogodilo", izjavio je. "Ne zanima me povratak u prošlost. Zašto bih čitao o tome ako me ne zanima vraćanje na to?".

Vlasti su godinama pokušavale uništiti dokaze o bolnim događajima iz prošlosti, poput pokušaja da unište ostatke kuće u kojoj je 59 muslimanskih civila živo spaljeno. Lokalne vlasti naredile su uklanjanje riječi "genocid" sa spomenika na muslimanskom groblju, koje je prošireno 1992. godine. Preživjeli su ponovo napisali riječ još upečatljivijim slovima.

Lokalna vlast je blokirala otvaranje memorijalnog centra u hotelu Vilina Vlas i umjesto toga uložila novac u popravljanje ceste koja vodi do hotela i radove na proširenju, odnosno dodavanju "luksuznog" kata, piše Guardian.

Nova trauma za preživjele

Bakira Hasečić izjavila je kako vjeruje da je oko 200 žena mučeno i silovano u Vilinoj Vlasi. Dodala je kako je bar jedna njena poznanica, Jasmina Ahmetspahić, počinila samoubojstvo skočivši s balkona sobe, kao i mnoge druge mučene djevojke.

Nerma Jelačić, zamjenica direktora Komisije za međunarodnu pravdu i odgovornost, čija obitelj je iz Višegrada, izjavila je da je agresivno odbijanje priznavanja zločina Srba na tom području nova trauma za preživjele i umanjuje nadu za obnovom odnosa.