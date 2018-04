HAK: Zbog nesreće je usporen promet na autocesti Goričan-Zagreb

Foto: Hina

NA autocesti A4 Goričan - Zagreb kod čvora Ludbreg, zbog prometne nesreće, promet teče usporeno, izvijestio je u subotu Hrvatski autoklub.



Zbog životinja na kolniku, prema dojavi radi se o srnama, HAK poziva na pojačan oprez na autocesti A3 Bregana - Lipovac između naplatnih postaja Zagreb istok i čvora Ivanić Grad.





Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u središnjoj Hrvatskoj i Lici. Ima je i na autocesti A1 kod Jastrebarskog te između tunela Mala Kapela i čvora Gospić. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.Od subote u 7,30 sati do ponedjeljka do 05,30 sati za sav promet bit će zatvorena državna cesta DC36 na željezničko-cestovnom prijelazu Stupno u Sisku. Obilazak je Sisak - Petrinja - Petrinjsko Novo Selište - obilaznica Petrinje - most Brest - Žažina, i obrnuto.Zbog biciklističke utrke na graničnom prijelazu Gunja, u subotu od 14 do 16 sati promet će biti prekinut.