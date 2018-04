Haker iz Srbije imao je dvojku iz programiranja, njegov otac tvrdi: Zarađivao je sitnu lovu, nije zlonamjeran

Foto,video: Tomislav Miletić/Pixsell, Facebook

OTAC 19-godišnjeg Jovana M. iz Prokuplja koji je uhićen zajedno s 19-godišnjim Kristianom R. iz Zaprešića, tvrdi da je njegov sin "samo programirao za tog Hrvata" te da "nije imao loše namjere".

Jovan je osumnjičen da je bio jedan od administratora servisa webstresser, kojim je upravljao Kristian R. iiz Zaprešića.

"U šoku sam. To što je još kao klinac programirao nešto za tog Hrvata i dobivao neki sitni novac ne znači da bi dijete trebalo sotonizirati. On je čak provjeravao sigurnost nekih naših sajtova ranije i slao im mailove da ih upozori na propuste u sigurnosti. To mi se osobno pohvalio", priča za Blic mladićev otac Milan M.

"On je vrlo pošten i nema kvarnu dušu", opisuje sina i dodaje kako on sigurno nije zlonamjeran.

Blic piše kako je mladić do prije mjesec dana bio učenik Tehničke škole "15. maj" u Prokuplju, ali je zbog velikog broja izostanaka, više od 300, prešao na izvanredno školovanje. Dodaju i kako je stručnih predmeta - Programiranje i Računarske mreže imao - dvojke. Njegovi školski kolege kažu da je bio lud za kompjuterima.

Podsjetimo, u velikoj međunarodnoj akciji prije nekoliko dana uhićeno je više ljudi, a među njima je i 19-godišnji Kristian R. iz Zaprešića.

On je osumnjičen da je upravljao Webstresserom te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, za koje je zapriječena kazna zatvora od jedne do osam godina.

Rješenjem suca istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici na temelju članka 127. stavak 1. i članka 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku određen mu je istražni zatvor i to u trajanju od jednog mjeseca.

"Naime, osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenog djela teškog kaznenog djela protiv računalnih sustava, programa i podataka iz članka 273. stavak 3. u vezi s člankom 267. stavak 1. Kaznenog zakona, počinjenog na način, da je, neutvrđenog dana 2015. godine do 24. travnja 2018., iz obiteljske kuće u mjestu prebivališta u Zaprešiću, upravljao računalnim sustavom dostupnim na internetskim poveznicama htpp://webstresser.co i http://webstresser.org, a koji je postavio na internetski poslužitelj u vlasništvu trgovačkog društva Abelhost iz Nizozemske, a koji računalni sustav omogućuje korisnicima da za novčani iznos iznajme uslugu izvršavanja DDoS (Distributed Denial-of-Service), napada na web poslužitelje prema izboru korisnika, a takvi napadi označavaju sprječavanje pristupa napadnutom računalom sustavu korištenjem mnogobrojnih korisničkih upita prema krajnjem korisniku koji se nalaze na Internetu, te na taj način kroz dulje vremensko razdoblje onemogućavao ili otežavao pristup većem broju računalnih sustava i time na štetu velikog broja korisnika prouzročio neutvrđenu materijalnu štetu, a za sebe pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu najmanje od 163.75124693 Bitcoina"

Pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela

Kako je objašnjeno, istražni zatvor određen je zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo.