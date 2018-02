Hamed Bangoura je osnovao stranku, na Fejsu objasnio glavne ciljeve

Screenshot: YouTube, Facebook

SUTRA, u ponedjeljak 5. veljače službeno počinje raditi Alternativa 101, politička platforma iza koje stoji Hamed Bangoura, televizijski voditelj koji je posljednjih godina sve poznatiji po političkom aktivizmu.



Bangoura je na Facebooku objavio čime se stranka planira baviti.



"Dragi prijatelji, službeni početak rada Alternativa 101 bit će u ponedjeljak 05.02.2018. Do tada slobodno lajkajte stranicu Alternativa 101 ako niste dosad. Od toga datuma više nema povratka. Imamo samo dva puta. Jedan je onaj koji gledamo 27 godina, a drugi onaj kojim možemo svi zajedno utjecati na bolju budućnost nas samih i prije svega SVE naše djece, u našoj domovini. Odluka je na vama. Mi smo pripremili sve što smo mogli do sada radeći ovako u tišini, od smjernica političkog programa do nekih konkretnih rješenja.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Egzistencija naših građana (s naglaskom na ovršene, blokirane, umirovljenike), pravosuđe, gospodarske mjere, obrazovanje, kultura, a prije svega kultura dijaloga i međusobnog uvažavanja temelji su - ali samo dio djelovanja - Alternative 101, na kojima želimo graditi društvo jednakih prava i obveza za sve. Želimo se uhvatiti u koštac s ortačkim društvom koje smo, ruku na srce, sami stvorili svojim nedjelovanjem i zatvaranjem očiju pred rastućim problemima.Neka se svatko od nas pogleda u ogledalo i nek sam odluči što želi. Može biti i ostati nijemi promatrač, a može i reći da je barem pokušao nešto promijeniti. Svatko može pomoći na svoj način, ali prije svega dajući svoj maksimum, iskreno sudjelujući u zajedničkom radu, tražeći i promovirajući uvijek boljega od sebe. Trebamo najbolje i njih ćemo i pronaći. Zato će ovo biti jedna sasvim druga dimenzija političkog djelovanja. Ona koja uključuje, a ne isključuje svoje građane iz političkih i gospodarskih procesa, koja uvažava i uzima u razmatranje njihova razmišljanja, te garantira za provedbu svega što će biti dogovoreno u zajedničkom radu.Dobro su došli svi kojima je jasno da nam ideologije neće nahraniti djecu i stvoriti društvo kakvo želimo, pod uvjetom da se u svom dosadašnjem radu nisu okoristili na štetu drugih građana. Svi koji su spremni svoje osobne i partikularne interese ostaviti iza sebe, a sve zbog dobrobiti svih građana i društva općenito. Za kraj, isprika što je ova obavijest na kraju mjeseca ali i mene je, kao i većinu ekipe, napala gripa. Vidimo se uskoro", napisao je Bangoura na Facebooku.