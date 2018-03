HARAČ SE NASTAVLJA U prva dva mjeseca 2018. platili smo 900 milijuna kuna više PDV-a

Foto: Hina/123rf

DRŽAVNA blagajna puni se sve bolje, što je dobra vijest za one koji od javnog novca žive, i manje dobra za one koji ga pune, s obzirom na to da Hrvatska ima visoko porezno opterećenje u odnosu na usporedive zemlje, a po nekim porezima, kao što je PDV, smo pri vrhu na globalnoj razini - u Europi je ispred nas samo Mađarska s 27 posto.



Najizdašnija stavka proračuna je upravo PDV koji iznosi preko 45 milijardi kuna na godišnjoj razini, a Poslovni dnevnik objavio je neslužbenu informaciju da se u prva dva mjeseca ove godine u državnu blagajnu slilo 7,5 milijardi kuna, što je oko 910 milijuna kuna više nego u istom razdoblju prošle godine.



Da prihodi od PDV-a rastu i u uobičajeno slabijim mjesecima - siječnju i veljači - ne čudi s obzirom na to da je prošle godine ukinuta međustopa PDV-a od 13 posto pa se i na ugostiteljstvo plaća 25 posto.



U siječnju i veljači su, kako doznaje Poslovni, porasli i prihodi od poreza na dobit, i to za 110 milijuna kuna, na 1,25 milijardi. Prihodi od trošarina porasli su za 60 milijuna, na 2,1 milijardu kuna, dok su doprinosi, be zdravstva koje je izvan državne riznice, u prva dva mjeseca iznosili 4 milijarde kuna, što je porast od 320 milijuna kuna.



Ostaje upitno hoće li se ovakav trend iskoristiti za rasterećenje građana. Ministar financija Zdravko Marić najavljivao je mogućnost smanjenja stope PDV-a, no najava je bila prilično sramežljiva, tako da nije izgledno da će se dogoditi u nekom kraćem roku.Najveći teret funkcioniranju ekonomije nije porez na dobit koji je za manje tvrtke, s prometom do 3 milijuna kuna i tako smanjen na 12 posto, već visoko porezno opterećenje rada. Pogotovo je problematično opterećenje viših plaća, kakve su recimo u informacijskim tehnologijama, ili medicini jer zaposlenih praktično moraju još jednu plaću zaraditi za državu.Takvo porezno opterećenje prisiljava sve one koji to mogu da poslovanje presele u inozemstvo, gdje su opterećenja znatno manja.