Hasanbegović: Sve što je zamislio gospodin Plenković, to će i provesti

Foto: Hina

SABORSKI zastupnik Neovisnih za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović je, nakon što je vlada usvojila Zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije, istaknuo da će premijer Andrej Plenković sve što je zamislio i provesti, uz potporu svojih pouzdanih partnera, pri čemu se taj bazen sada širi i prema prirodnom partneru - a to je SDP.



"Sve što je zamislio gospodin Plenković to će i provesti uz potporu svojih pouzdanih partnera, dakle ne samo Kluba HDZ-a, gospodina Tomislava Sauche i Milorada Pupovca, već se taj bazen sada širi i prema prirodnom partneru - a to je SDP", izjavio je u stanci sjednice Gradske skupštine saborski zastupnik i zastupnik u Skupštini Zlatko Hasanbegović.



A na pitanje kakva je situacija s tripartitnom koalicijom u zagrebačkoj Gradskoj skupštini jer je njegova stranka bila nezadovoljna i čak najavila mogućnost izlaska iz koalicije sa strankom Milana Bandića i HDZ-om, Hasanbegović je rekao: "Odnosi se razvijaju, dijalektički".



Predsjednik Kluba gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku Tomislav Jonjić nedavno je najavio mogući izlazak iz tripartitne koalicije zbog toga što, kako je rekao, gradonačelnik Milan Bandić ne poštuje dogovore, samovoljno se ponaša i ne razgovara s koalicijskim partnerima.Bandić je pak poručio u četvrtak uoči sjednice Gradske skupštine da nema nikakvih problema s koalicijskim partnerima.