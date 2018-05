Havajima prijeti strašna eksplozija vulkana, stručnjaci: "Najgore tek dolazi"

Screenshot: YouTube/CBS News

VULKAN Kilauea na Havajima eruptira već tjedan dana, a stručnjaci upozoravaju da najgore tek dolazi.

Britanski Independent piše da se na putu lave nalazi i geotermalna elektrana te da bi moglo doći do velikih eksplozija ukoliko lava dođe u kontakt s kemikalijama.

Zbog toga vlasti u panici premještaju desetine tisuća galona zapaljivih kemikalija iz elektrane, a cijelu akciju nadgleda krizni tim. Geolozi upozoravaju da bi i vrh vulkana uskoro mogao eksplodirati i zrakom pustiti ogromnu količinu toksičnih materija koje bi mogle otrovati lokalno stanovništvo.

Moguća ogromna eksplozija

Razina lave u krateru vulkana se spušta, što u prijevodu znači da bi se sve moglo začepiti i dovesti do ogromne eksplozije.

"Kretanje rastaljenih stijena otvorilo je prostor za lavu i smanjilo visinu jezera na vrhu. Kako razine jezera padaju ispod tablice podzemnih voda, voda može početi djelovati u interakciji s magmom, zagrijavati se i stvoriti paru", objasnio je znanstvenik Donald Swanson.

