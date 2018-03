HAVC opet dijeli vaše milijune filmovima koje vjerojatno nikada nećete pogledati

Foto:HAVC/Isječak iz filma Mrtve ribe

HRVATSKO audiovizualno vijeće, skraćeno HAVC, opet dijeli vaš novac filmovima koje vjerojatno nikada nećete pogledati. Ovaj put riječ je o 13 milijuna vaših kuna.

Od pet podržanih dugometražnih filmskih projekata tri će biti debitantski filmovi, odlučilo je Hrvatsko audiovizualno vijeće.



Na Javni poziv za poticanje proizvodnje dugometražnih igranih filmova stiglo je 45 prijava, a sredstva su odobrena za pet projekata u ukupnom iznosu od 11.800.000 kuna.



Među njima su tri debitantska projekta: Garbura Josipa Žuvana, igrano-animirani film Kućna prašina Nine Violić i Sigurno mjesto Juraja Lerotića. Potpora je još odobrena i projektu Bischofshofen Igora Mirkovića te dokumentarno-igranom filmu Što da se radi? Gorana Devića.



Od 39 prijava, sredstva su odobrena za četiri projekta kratkometražnih igranih filmova, u ukupnom iznosu od 1.090.000 kuna. Na Javni poziv za poticanje proizvodnje dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih filmova stigle su ukupno 62 prijave, a sredstva su odobrena za sedam projekata u ukupnom iznosu od 1.980.000 kuna. Od deset prijavljenih eksperimentalnih filmova sredstva su odobrena za četiri projekta u ukupnom iznosu od 450.000 kuna.

Hrvatsko audiovizualno vijeće na 93. sjednici vaš je novac podijelilo u sastavu Zrinko Ogresta, Branko Schmidt, Lado Skorin, Branko Matutinović, Matko Burić, Damir Vujinović, Dinko Majcen, Nikola Francetić, Silvestar Kolbas i Josip Popovac.

Naravno, ovo HAVC-u nije prvi put da dijele vaše kune filmovima koje nitko ne gleda.

Na film koji je pogledalo 85 ljudi spiskali skoro 4 milijuna kuna

Podsjetimo, na film Mrtve ribe redatelja Kristijana Milića koji je pogledalo 85 (slovima: osamdeset i pet) ljudi spiskali su 3.900.000 (slovima: tri milijuna i devetsto tisuća) kuna.

Kako je Indexu odgovorio Continental film, distributer Mrtvih riba, film se u hrvatskim kinima prikazivao 23 dana, i to u periodu od 21.12.2017. do 13.1.2018. godine. Mogli ste ga pogledati u deset kinodvorana, raspoređenih u osam gradova. No gotovo ga nitko nije pogledao, pa su Mrtve ribe u konačnici skinute s kino repertoara zbog slabe gledanosti.

Uzmemo li da je cijena ulaznice iznosila 22,68 kn, jednostavnom matematikom možemo izračunati da je film kojemu su dodijeljena gotovo četiri milijuna kuna od prodaje ulaznica zaradio 1927 kuna i 80 lipa.



Ili još jednostavnije, porezni obveznici platili su 45.882,35 kn (četrdeset pet tisuća osamsto osamdeset dvije kune i 35 lipa) po gledatelju koji je pogledao Mrtve ribe.

Izdašno financirali redateljicu koja je spičkala pola milijuna kuna na gataru

Prošloga tjedna javnost je zapanjila priča o hrvatskoj redateljici Ireni Škorić koja je na gataru spičkala pola milijuna kuna, zbog čega je sada s gatarom na sudu.

Gatara je Škorić uvjerila da je na nju bačena crna magija zbog čega joj je naplatila kamen i programiranje kamena. Redovito joj je programirala kamen i to joj sve masno naplaćivala.

Škorić se nadala da će joj gatara pomoći da joj se ostvare neki projekti, no završila je s golemim dugom.

Ova iznimno bizarna priča gotovo je jednako bizarna kao ona da Irenu Škorić plaćaju porezni obveznici.

Naime, i nju je HAVC izdašno financirao našim novcem.

Usput, Škorić je poznata i kao redateljica tragikomičnog predizbornog spota Ive Josipovića u kojem on i članovi njegove stranke lupkaju udaraljkama.

Redateljicu kojoj je gatara programirala kamen smo zapravo platili mi

Ireni je od HAVC-a 2008. godine odobreno 110 tisuća kuna za kratki igrani film nazvan, gle ironije, Scenarij za običan život.



2009. godine od HAVC-a joj je odobreno 90 tisuća kuna za eksperimentalni film U koji file da stavim svoje srce.



Objavila je knjigu Eros na filmu uz potporu Ministarstva kulture.



2010. godine od HAVC-a joj je odobreno 150 tisuća kuna za debitantski dugometražni igrani film Moj tata.



2017. godine Ireni je odobreno 250 tisuća kuna za animirani film Mali orkestar za veliku glazbu.



Prema biografiji, surađivala je s Dokumentarnim programom HRT-a, za koji je režirala dokumentarne filmove Od šaptačice do glasnogovornika (2008.) i Berislav Š: Proces (2010), te bila koproducent (Draga Gospa Ilačka, Od zrna do slike).

Mi, porezni obveznici, platili smo te uratke. Mi financiramo HAVC, mi financiramo Ministarstvo kulture i mi financiramo HRT.

Stotine milijuna kuna u samo deset godina



A evo što smo još platili.

Pogledamo li unatrag deset godina, od 2008. godine, HAVC je "audiovizualnom stvaralaštvu" dodijelio 331 milijun, 409 tisuća i 874 kune.



2008. - 35.896.000 kn

2009. - 40.766.554 kn

2010. - 36.502.283 kn

2011. - 35.024.750 kn

2012. - 21.861.857 kn

2013. - 32.523.409 kn

2014. - 40.314.824 kn

2015. - 48.852.097 kn

2016. - 25.478.100 kn

2017. - 14.190.000 kn



I to sve iz džepova poreznih obveznika.



Ukupan popis "audiovizualnog stvaralaštva" kojemu su iz vaših džepova dodijeljena sredstva možete pogledati ovdje (nedostaju rezultati za 2018. godinu s početka članka).



Odluku o sufinanciranju donijelo je prema prijedlozima Umjetničkog vijeća, u čijem su radu sudjelovali Sanja Kovačević, Mirna Belina, Jelena Paljan, Tomislav Šakić, Miroslav Sikavica, Neven Hitrec, Pavo Marinković i Mario Kikaš.