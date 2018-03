HDZ i SDP se dogovorili oko izmjena poslovnika, Grmoja: To je velika koalicija

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

NAKON kompromisa koji su oko amandmana na konačni tekst saborskog poslovnika postigli HDZ i SDP, što je rezultiralo povlačenjem 475 oporbenih amandmana, zastupnici su raspravljali o preostalih 47.



Temeljem odluke Odbora za Ustav ovo je prvi put da se o amandmanima samo raspravlja, ali ne i glasuje, a predsjednik sabora Gordan Jandroković je najavio kako će se o njima kao i o konačnom prijedlogu poslovnika glasovati u petak.



Prema kompromisu, vladajući su pristali "popustiti" najvećoj oporbenoj stranki oko prava da uvrštavaju u dnevni red točke koje su im važne. Takva bi se točka raspravila u roku od sedam dana, ako se na dnevnom redu nalazi najmanje 60 dana, ali uz uvjet da ima potpis 30 zastupnika.



Kompromis je postignut i oko stanki na zahtjev saborskih klubova koje bi se prvog dana zasjedanja u tjednu mogle zatražiti ujutro od 9.30 do 10.45, a u ostale dane između 13 i 14.15.



Dogovoreno će, ustvrdio je mostovac Nikola Grmoja, ići na ruku dvjema najvećim strankama a SDP-ovcima je zamjerio i jer su se zadovoljili "samo mrvicama sa stola".



Odbor za Ustav predlaže odbiti njihove amandmane da se ne ograničavaju replike i mogućnost stanki, u kojima su, smatraju Most i Živi zid, otvarali važne teme za građane.



"Nove političke opcije koje su svojom aktivnošću, radom i energijom preuzele dominaciju u saboru treba svesti u okvire, ali mi ćemo naći način boriti se. Cijelu smo se noć borili da možemo otvarati teme bitne građanima. Jasna nam je meta izmjena poslovnika no vrijeme će pokazati da će nove politike opcije rasti, a da ćete vi sve više gubiti povjerenje građana", poručio je Grmoja.



I njegov stranački kolega Miro Bulj, nezadovoljan prijedlogom da se ne prihvate Mostovi amandmani pitao je vladajuće: "Odakle vam pravo smanjivati prava govora zastupnicima koje je narod birao? Vi to pravo nemate, a to ste učinili smanjujući broj stanki na jednu i to u popodnevnim satima i kao smilovali ste se da će biti jednom tjedno ujutro."Postojanje "neformalne velike koalicije" HDZ-a i SDP-a "detektirao" je Branimir Bunjac (Živi zid). "Bitno je da se stanka stavi nakon glasovanja da mogu svi saborski zastupnici HDZ-a pobjeći odmah nakon glasovanja, što i rade svakog petka, pa da nisu prisiljeni slušati o stvarnim problemima građana. Žao mi je što su se o ovom poslovniku dogovorile samo dvije stranke koje su stalno u kohabitaciji, dvije stranke koje su već sada u neformalnoj velikoj koaliciji", ustvrdio je Bunjac.Goran Aleksić (Snaga) tvrdi kako su zastupnici birani "da na stanci govore ono zbog čega su bili birani", a vladajućima je poručio da je "redukcija stranki" rezultat toga što su vladajućima počele smetati.Prihvaćen je, međutim, amandman nezavisnog Vlahe Orepića da zastupnici koji nisu članovi nijednog kluba mogu stanku zatražiti jednom tjedno."O amandmanima i konačnom prijedlogu poslovnika glasovat ćemo u petak u okviru redovitog glasovanja", poručio je na kraju rasprave predsjednik sabora Gordan Jandroković.