HDZ izbacio župana koji tuče ženu, fanovi ih napali na Facebooku: "Idioti, ponašate se kao partizanski komesari"

ALOJZ Tomašević, župan Požeško-slavonske županije kojeg se tereti za nasilje u obitelji, izbačen je iz HDZ-a.



HDZ ga je tako preduhitrio jer je on ranije danas najavio da će privremeno napustiti stranku, ali i da ostaje župan.

HDZ je večeras odluku o izbacivanju Tomaševića objavio na svom Facebooku.



"Alojz Tomašević odabrao je krivi put na štetu Požeško-slavonske županije i HDZ-a umjesto da je postupio moralno i politički odgovorno te odstupio s mjesta župana! - ističe se u našem priopćenju nakon što je Predsjedništvo HDZ-a na današnjoj telefonskoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o pokretanju stegovnog postupka protiv Tomaševića pred Visokim časnim sudom HDZ-a", objavio je HDZ na svojim Facebook stranicama.



Većina fanova koja je komentirala objavu ne slaže se s njihovom odlukom. Dapače, brane Tomaševića, a vrh stranke optužuju za nemoral i licemjerstvo, uspoređuju ih s partizanskim komesarima te se pozivaju na presumpciju nevinosti.





Donosimo neke od komentara. Bez gramatičkih intervencija, naravno."Tko ce zakljucati sredisnjicu kad izbacite sve clanove veterane HDZ-a kako je poceo pllenki kao da je to njegova privatna tvrtka ,ko mu se nesvidja Van ...!""žao mi je što hdz pristaje da mu mediji kadroviraju po stranci. tomašević možda ima obiteljskih problema, ali njegovo micanje s mjesta župana je obično politikanstvo, naročito prije provedenog sudskog postupka"





"Pa istupio je sam,sta sad tu neke mazotine bacate u oci!ostaje zupan,nemozes mu nista i to je to!"



"Sam je izašao čovjek je u pravu a i svatko je nevin do presude žalosno je što hdezeovca isključuju oni koji su u hdz iz interesa"



"MOLIM VAS RJEŠITE SE SVOGA PUPOVCA,A 17.000.000 KN KOJE NJEMU DAJETE UPLATITE ONIMA ŠTO JEDU HRANU KOJU SRBI BACAJU U KONTEJNER-SRAMITE SE"