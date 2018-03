HDZ na čelo Park-šume Marjan dovodi Kerumovog čovjeka čija je žena inspektorica zadužena za Marjan

Foto: Miranda Čikotić/ Pixsell

PARK-ŠUMA Marjan od konca veljače pojačala se kadrovski. Ravnatelj Robert Koharević dobio je savjetnika, radi se o diplomiranom inženjeru građevine Damiru Grubšiću, bivšem zaposleniku Konstruktor inženjeringa. Nije bilo natječaja, zapošljavanje je u ime gradonačelnika Andre Krstulovića Opare odobrila zamjenica Jelena Hrgović. Grubšić slovi kao izgledan nasljednik na čelu ustanove, kako doznajemo, večeras bi se trebala donijeti odluka o raspisivanju natječaja.

Raspodjelom vlasti u Splitu Park-šuma Marjan pripala je Kerumovoj kvoti, premda je predsjednik Upravnog vijeća HDZ-ovac Mirko Ruščić. Svakako je zanimljivo da je Nevena Grubšić, supruga Damira Grubšića, građevinska inspektorica. Posjetili smo je danas na radnom mjestu kako bismo je pitali je li istina da je upravo ona zadužena za slučajeve na Marjanu. Nije mogla razgovarati s nama, uputila nas je na Ministarstvo graditeljstva.

Pokušali smo par riječi razmijeniti i s Damirom Grubšićem, no tražio je pismeno dopuštenje za javno istupanje od ravnatelja Koharevića, koje nije dobio. Koharević nam je potvrdio da se misli također javiti na natječaj za ravnatelja Park-šume, no veliko je pitanje kakve izglede ima s obzirom a to da Grubšić uživa podršku Željka Keruma pa tako i koalicijskog partnera, tj. HDZ-a. Gradonačelnik Opara ima velike planove s Marjanom, nekoliko projekata je već predstavljeno, a Grubšić je, kao građevinar, taj koji bi ih trebao realizirati.

Na kraju smo se obratili Ministarstvu graditeljstva.

"Ovo Ministarstvo kontinuirano brine o mogućem sukobu interesa svojih službenika. Tako i u ovom konkretnom slučaju, građevinska inspektorica obavijestila je svoje nadređene vezno uz mogući sukob interesa, te će Ministarstvo imati u vidu tu činjenicu prilikom dodjeljivanja zadataka kolegici", odgovorili su Indexu iz Ministarstva.