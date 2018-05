HDZ poslao Reinera da se sramoti u Otvorenom, Panenić mu pokušao oteti papire

Screenshot: HRT

NA RUBU incidenta je bilo u emisiji Otvoreno. Nakon što im prošli tjedan to nije bilo interesantno, na HRT-u su večerašnju emisiju ipak odlučili posvetiti Aferi Hotmail koju je u srijedu otkrio Index, a koja je rezultirala današnjom ostavkom Martine Dalić.

Podsjetimo, u srijedu su, kad je već cijela zemlja pričala o ovome, u Otvorenom pričali o Bleiburgu. U četvrtak emisije nije ni bilo, važnija im je bila druga polufinalna večer Eurosonga na kojoj čak nije bilo hrvatske predstavnice.



Svakako, večeras je pod uredničkom palicom Mislava Togonala tema bila ostavka Martine Dalić i

sve vezano za nju. Gosti su bili Gordan Maras iz SDP-a, Tomislav Panenić iz Mosta, Stjepan Čuraj iz HNS-a. U redovima HDZ-a došlo je do zamjene. Naime, na Facebook stranici Otvorenog danas je najavljeno kako će u emisiju doći Branko Bačić. No, došao je Željko Reiner. Na vlastitu žalost.

Reiner bio potpuno nepripremljen



Naime, potpuno nepripremljeni Reiner cijelo je vrijeme lupetao besmislice, a u svakoj idućoj rečenici njegovo neznanje o temi o kojoj su ga poslali pričati u ime HDZ-a bilo je sve vidljivije i vidljivije.



Na pitanje je li moguće da nasljednik Martine Dalić bude Tomislav Ćorić, a da se ministarstvo energetike i gospodarstva sjedine, Reiner kaže da to nije čuo.



"Pa je li čitate novine, portale?", pitao ga je Togonal.



"Ne baš previše", odgovorio je čovjek koji je među onima koji vodi ovu državu.



Togonal ga je potom upitao da komentira da je Martina Dalić, kako je sama kazala, otišla zbog pritiska koalicijskih partnera.



"Ne, ne, ona to nije ni rekla, niti je to točno. Ja ne znam gdje ste to mogli iščitati iz njene izjave. Ona je govorila o pritisku koji se stvorio, ali ne pritisak koalicijskih partnera. Ona je govorila općenito o pritisku koji se stvorio u javnosti", lupetao je Reiner.



Ovo je izjava Martine Dalić u kojoj točno navodi koalicijske partnere.

"Osobno nisam učinila ništa krivo, nemoralno ili nezakonito. No, percepcija, a u politici je navodno važna samo i jedino percepcije, je rezultirala time da koalicijski partneri HDZ-u, premijeru i Vladi, zbog mene iskazuju nezadovoljstvo. Zato dajem ostavku, jer ne želim biti uteg niti predsjedniku Vlade, Vladi niti HDZ-u", ustvrdila je Dalić danas.



Togonal je, poput profesora koji pošto poto učeniku koji ne zna ništa želi dati dvojku, krenuo na iduće pitanje.

Reiner sam rekao da nije baš stručan

Nakon što je iz osječkog studija riječ uzeo Čuraj, Reiner je počeo nešto skrolati po mobitelu. Gordan Maras rekao je kako se nitko ne smije ni prehladiti da bi vlada imala većinu.



"Nije riješen problem, on je potvrđen. Vlada nema povjerenje građana, nema kredibilitet, ovo se može riješiti samo izborima", rekao je Gordan Maras.



"Većina se čuva po hodnicima, nitko se ne smije prehladiti da bi funkcionirao sabor", dodao je Maras.



"Očito se samo čuvaju svoja mjesta i pozicije. Građani nisu zadovoljni, žele promjene", rekao je Maras i nastavio kritizirati Plenkovića, Martinu Dalić i vladu općenito. Pričao je prilično dugo, nekoliko minuta bez prestanka.



"Ovo je emisija jednog čovjeka", s pravom se ubacio nervozni Reiner. I dobio riječ. Za njega bi bilo bolje da nije.



Togonal ga je, naime, pitao da komentira kako je to da su ljudi koji su pisali zakon kasnije dobili unosne poslove.



"Ne možemo ignorirati vrijeme u kojem se sve zbivalo. Police Konzuma su bile prazne, dobavljači su prestali isporučivati robu, postojali su ogromni dugovi privatne firme. Vlada je mogla reći da je to privatna tvrtka, što nas briga. Vlada, naravno, nije izabrala taj put. Mogao je postojati i drugi put. Nacionalizirati tvrtku. Naravno, u normalnoj zemlji ni taj put nije prirodan. Odabran je put koji se odabrao u više zemalja", govorio je Reiner u dahu bez da je odgovorio na pitanje.



Onda je komentirao cijene konzultanata.



"Ja nisam vrsni gospodarstvenik kao kolega Maras s ogromnim iskustvom poslovnim i poduzetničkim, ja sam samo liječnik", sarkastičan je bio Reiner.



"Možda je cijena konzultanata i niska. Ja ne znam. Možda je grozno visoka. Ja to uistinu ne znam", priznao je Reiner da pojma nema o tematici o kojoj se priča.



"Napravljena je jedno nevjerojatno uspješna stvar, spašeno je 56 tisuća radnih mjesta", zaključio je Reiner.



"U tim velikim stvarima koje su pozitivne možda može doći do nekih situacija koje nisu u redu. Ona je osjetila jednu ljudsku potrebu da podnese ostavku. Stvorila se situacija da je postalo upitno je li tu sve transparentno", govorio je Reiner.

Bizarna svađa Marasa i Reinera



Sad je riječ uzeo Panenić, a Reiner je za to vrijeme, uhvatila ga je kamera, nešto čitao s papira.



"Zbilja se čudim Reineru da se hvali kompromitiranim postupkom", rekao je Maras. "Ovo je klasični HDZ-ov način da se zarade ogromni novci bez da se itko muči. Molio bih Reinera da ne govori da se možda desila neka greška, da je to mala sjena. Vidjeli smo da ste svi do prije dva dana ponavljali kako nema ništa novo, to javnost vidi", populistički je Maras napadao Reinera.



"Kolega Maras, dopustite i meni da kažem nešto", probao se ubaciti Reiner. "Da ne bude samo emisija kolege Marasa", rekao je Togonalu.



"Kolega Maras, vi govorite o netransparetnosti, moram vas podsjetiti da nakon brojnih skandala vlade u kojoj ste vi bili ministar...", počeo je Reiner.



"Kojih skandala, gdje je netko zaradio 500 milijuna kuna", prekinuo ga je Maras.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Itekako. Mogu vam ih nabrojati", ponudio se Reiner."Ajde, nabrojite", prihvatio je Maras."Spomenut ću vašu priču, sjetite ste kad ste putovali u SAD...", počeo je Reiner."Pa je li ovo razina razgovora. Pričamo o tome da ste 500 milijuna kuna, a meni pričate da sam išao na službeni put", rekao je Maras."Vi ste išli na službeni put, zdrobili ste 100 tisuća kuna. To je bio veliki skandal svojedobno", nije se dao Reiner."Nemojte se spuštati na tu razinu", rekao mu je Maras.

Panenić pokušao uzeti papire od Reinera



Nešto je rekao i Tomislav Panenić. On je pričao o curenju dokumenata.



"Ajmo biti iskreni, prebacuje se teza tko je pustio. Mi bi trebali svakoga tko upozori šikanirati. Da je mene, ja bi to pustio", rekao je Panenić.



"Da mene pitate, ja bih prvi pustio", dodao je Panenić još jednom.



Nešto kasnije, riječ je opet uzeo Reiner. Tema je bila saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru.



"Rad saborskog istražnog povjerenstva prestao je slijedom zakona. Zakon se nije promijenio. Prema tome, to pojverenstvo ne može nastaviti svoj rad dok DORH provodi proces. Svi znamo da provode istragu o tome", govorio je Reiner o saborskom istražnom povjerenstvu.



Maras ga je pitao hoće li podržati promjene zakona pa da povjerenstvo nastavi s radom.



"O tome treba raspraviti pa ćemo vidjeti. Ja ga nisam uspio proučiti", diplomatski je odgovorio Reiner. Maras i Panenić su nanjušili da je Reiner ranjiv pa su udružili snage.



"Vi to niste pogledali, a to je goruće pitanje", rekao je Panenić.



"Kad već to spominjete, po vlastitom priznanju je vaš predsjednik Petrov 26. veljače namamio Todorića u banske dvore", počeo je Reiner pričati o nečem skroz desetom.



U tom trenutku se Panenić digao i krenuo prema Reineru.



"Dajte mi taj papir da pročitam što tu piše", rekao mu je Panenić uz smijeh. Reiner je sakrio papire.



"Dajte mi taj papir, što su vam tu napisali", rekao je Panenić.



"Meni je jedino krivo što se Reiner spustio na tu razinu da su mu napisali što da govori", ubacio se i Maras.



"Nitko mi ništa nije napisao", branio se Reiner.



"To što je vama Macan napisao, to je igrokaz. Držite se svoje struke", rekao je Panenić Reineru.



"Ja sam to citirao iz medija", vratio se Reiner na Petrova.



"Da nije bilo Petrova, vi bi i dalje štitili", rekao je Panenić.



"Ono što sigurno slijedi, to je jedan novi niz emailova", dodao je Panenić. Nije rekao odakle mu ta informacija.



Reiner je probao nešto reći Paneniću.



"Dajte se malo smirite gospodine Reiner", nije Maras dao Reineru da dođe do riječi. Cijeli ovaj show prekinuo je na kraju voditelj emisije koja je uskoro završila.

> OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru

> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Tko je odabrao glavne savjetnike za spas Agrokora? Pa, Dalićkini momci s hotmaila

> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Plenkovićev ured ih dobio na dan kad je vlada hitno izglasala Lex Agrokor

Želite li momentalno primiti obavijest o svakom objavljenom članku vezanom uz mailove Martine Dalić oko Agrokora instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Agrokor



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.