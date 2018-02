HDZ-ov vijećnik i šef HVIDRA-e ilegalno živi u gradskom stanu, a iznajmljuje luksuznu vilu kod Dubrovnika

Foto: Dubrovnik Press/Novasol.hr

IVO Lučić je gradski vijećnik u Dubrovniku. Također je i član HDZ-a, a vrši dužnost šefa gradske HVIDRA-e.



Ivo Lučić protuzakonito živi u stanu u centru Dubrovnika. Naime, on je od Grada još u devedesetima dobio stan na korištenje, kao bivši branitelj i ratni invalid. Osim što ilegalno stanuje u gradskom stanu i iz njega se ne da istjerati, ovaj HDZ-ovac posjeduje luksuznu vilu s bazenom u Mrčevu, nedaleko od Dubrovnika. Lučić je iznajmljuje turistima, a fotografije njegovog zdanja objavio je Dubrovnik Press.



Vila izvan grada



Prije nekoliko godina, Lučić se svojom vilom hvalio i u Slobodnoj Dalmaciji.



"Kada je Ivo Lučić Minđuha prije nekoliko godina počeo planirati izgradnju luksuzne kuće za odmor u kamenjaru opustjeloga Dubrovačkog primorja, naišao je na prijekorne poglede i podsmijeh. 'Ko bi normalan, pitali su se mještani pitoresknog sela Mrčevo, došao na ljetovanje iza brda, pored raskošnih kuća u blizini Dubrovnika i uz more koje imaju gotovo polustoljetnu tradiciju u turizmu", pisala je Slobodna o turističkim aspiracijama dubrovačkog HDZ-ovca.



Zemljište u dubrovačkom Beverly Hillsu



Osim vile u Mrčevu, Lučić posjeduje i zemljište na Nuncijati. Ovo dubrovačko naselje neki mještani od milja nazivaju Beverly Hills, a šefu HVIDRA-e je prije desetak godina dodijeljeno zemljište upravo tu, na dubrovačkom Beverly Hillsu. Grad Dubrovnik se 2009. godine obvezao ustupiti zemljišta veteranima Domovinskog rata, a Lučić je dobio rješenje kojim mu se potvrđuje zemljište na Nuncijati.



Međutim, dok Lučić iznajmljuje luksuznu vilu turistima, s rješenjem o zemljištu na Nuncijati, Grad Dubrovnik ga neuspješno pokušava izbaciti iz gradskog stana u kojem živi još od devedesetih.



Protupravno u stanu



Index je u posjedu revizije Grada Dubrovnika koja je utvrdila da HDZ-ovac protupravno koristi stan u centru grada. Dokument koji jasno kaže kako Lučić nema valjanog pravnog temelja za iskorištavanje stana od 48 kvadrata, datiran je 9. siječnja 2017. godine.



Lučić još uvijek živi u tom stanu.







Revizija socijalnih stanova



Lučićev slučaj pojavljuje se u vrijeme kad Grad Dubrovnik provodi reviziju gradskih stanova. Naime, Grad Dubrovnik nedavno je objavio natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. Natječaju je prethodila revizija koja je pokazala kako 34 korisnika od 56 gradskih stanova ne ispunjavaju uvjete, odnosno ne mogu više koristiti gradske stanove. Među tih 56 stanova ubrajaju se i oni iz socijalne zgrade u Mokošici. 21 korisnik tih stanova morat će ih napustiti. Dubrovnik Press je objavio kako stanari koji su dobili naloge za iseljavanjem imaju osam dana za iseliti se.



Nakon ove objave, reagirao je bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić. Pozvao je ljude iz socijalne zgrade u Mokošici da ne izlaze iz stanova "sve dok gradski vijećnik HDZ-a koji ima kuću u Primorju i zemlju na Nuncijati živi u gradskom stanu".



Gradski vijećnik o kojemu govori Vlahušić nije nitko drugi nego Ivo Lučić.



"Gospar Lučić nema pravo na stan"





Razgovarali smo s aktualnim dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem.Upitali smo ga je li Lučić jedan od 34 korisnika gradskih stanova koji ne ispunjavaju uvjete ili se revizija odnosi samo na područje Mokošice."Grad Dubrovnik nema stanove samo na području Mokošice. Ima stanove na cijelom području Grada i radili smo reviziju svuda, ne samo na području Mokošice. Od do sada revidiranih stanova, 21 korisnik je dobio negativno mišljenje o budućem korištenju. S deset korisnika smo potpisali ugovore o daljnjem korištenju jer udovoljavaju svim propisanim kriterijima i parametrima.Što se tiče konkretnog slučaja gospara Ive Lučića, vijećnika u gradskom vijeću, člana Hrvatske demokratske zajednice i predsjednika HVIDRA-e, za njega je revizija utvrdila da mu to pravo ne pripada. Njemu pripada jedno drugo pravo, a to je stambeno zbrinjavanje. Nije na Gradu Dubrovniku da riješi taj slučaj, nego na Ministarstvu branitelja", kaže nam Franković."On je taj stan dobio kao branitelj. Nije on sam, imamo mi deset drugih branitelja za koje smo morali pokrenuti jednak postupak. Oni se zbrinjavaju na potpuno drugi način. Grad Dubrovnik nema veze sa zbrinjavanjem veterana, to radi Ministarstvo branitelja. Grad je potpisao ugovor s Ministarstvom branitelja i dali smo im dva milijuna kuna za izgradnju 108 stanova u Dubrovniku za veterane. Oni će se početi uskoro graditi.Što se tiče Ive Lučića, po nama, taj stan njemu ne pripada", jasan je Franković.Gradonačelnik nam nije znao odgovoriti koliko dugo je Lučić u stanu, ali kaže kako se sigurno radi o 15-20 godina."Tada je dobio stan od Dubrovnika kao branitelj i kao hrvatski ratni vojni invalid, međutim, to nije stan koji je dan u trajno korištenje nego na privremeno korištenje do rješavanja stambenog pitanja po programu Ministarstva branitelja", rekao nam je."To je ono devedesetih, kad su se davali stanovi braniteljima. Zato sad i imamo desetak veterana koji su još uvijek u tim stanovima. Neki su čak i prodavani braniteljima i na taj način ih je Ministarstvo stambeno zbrinulo. U ovom konkretnom slučaju, to se nije dogodilo", kaže nam dubrovački gradonačelnik."Nakon utvrđene revizije, osobno sam zvao gospara Lučića i rekao mu da mora napustiti stan. Upućeni su mu svi dokumenti", dodaje.Dakle, Grad Dubrovnik mu je dao stan na korištenje. Nakon toga, Lučić postaje teret Ministarstva. Pod skrbi je Ministarstva, oni mu moraju osigurati novi stan, a on ne mora plaćati ništa. Grad ga je oslobodio plaćanja komunalnih doprinosa i ustupio nekretninu na korištenje."Ministarstvo to rješava na način da izgrade nove stanove. Grad se još oko 2009. obvezao i donio listu o dodjeli zemljišta na Nuncijati. Trebali su se dodijeliti veteranima, među njima i Lučiću. Međutim, to nikad nije riješeno jer je u međuvremenu taj teren proglašen UNESCO-ovom buffer zonom. U budućnosti će se tu moći graditi, ali moramo čekati jasna uputstva od UNESCO-a", objašnjava gradonačelnik Dubrovnika u razgovoru za Index."On je dobio zemljište na Nuncijati, ima rješenje", kratko nam je potvrdio upit o Lučićevom posjedu na dubrovačkom Beverly Hillsu.Nekoliko puta smo pokušali stupiti u kontakt s Ivom Lučićem, ali do zaključenja ovog članka nam nije odgovorio na pozive.