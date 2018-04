HDZ-ov zastupnik: Zlostavljane žene su trošak

Foto: FaH

"MI SMO turistička zemlja, a prema konvenciji moramo bilo koju zlostavljanu ženu zbrinuti i odgovarati, imati ujednačenu sudsku praksu, osigurati prevoditelja, a to je nemoguće napraviti i to je dodatan trošak, i meni osobno ta konvencija nije prihvatljiva", rekao je HDZ-ov zastupnik Ante Babić tijekom jučerašnje saborske rasprave o ratifikaciji Istanbulske konvencije.



Naime, cijeli niz ekstremno desnih zastupnika pokušao je jučer opravdati svoj strah od ratifikacije Istanbulske konvencije od uvjeravanja kako se unutar konvencije nalazi takozvana rodna ideologija, do toga da konvencija služi samo kako bi određene nevladine udruge došle do novca iz proračuna. Babić je svakako bio originalniji s obzirom na to da je zabrinut zbog troškova koji bi nastali u slučaju kad bi neka strankinja bila zlostavljana u Hrvatskoj.



"Vodio sam se logikom i razimom"



"Na moje mišljenje nije utjecala Crkva nego sam se vodio logikom i razumom", objašnjavao je jučer Babić u sabornici.



Babić je uvjeren kako neke zemlje nisu ratificirale konvenciju samo zato što sve njezine bitne elemente već imaju implementirane u svom zakonu. Pa tako i Hrvatska, koja ima, između ostalog, i Nacionalnu strategiju o zaštiti nasilja u obitelji.Podsjetimo, prema posljednjim neslužbenim informacijama najmanje 14 članova HDZ-a u petak bi moglo glasati protiv Istanbulske konvencije. Valja podsjetiti kako je klub HDZ-a već ostao bez zastupnika HRAST-a Hrvoja Zekanovića.Babić je to javno rekao jučer prije same saborske rasprave te dodao kako ne očekuje sankcije stranke."Neću glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije, principi i crkveni nauk po kojima živim cijeli život mi to ne dopuštaju", zaključio je jučer Babić.