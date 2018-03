HDZ-ova zastupnica na Fejsu čestitala Uskrs, ljudi je izvrijeđali zbog Istanbulske

Foto: Hina, Screenshot: Facebook

HDZ-ovci posljednjih dana svakodnevno moraju slušati i čitati kritike koje često prerastaju u otvoreno vrijeđanje, a sve zbog Istanbulske konvencije koju planiraju ratificirati.



Priča oko Istanbulske konvencije neka je vrst bumeranga koji se HDZ-ovcima vratio u glavu. Naime, baš je HDZ taj koji je posljednjih godina i desetljeća koristio jeftini nacionalizam, patetiku i lažne vijesti da bi mobilizirao svoje biračko tijelo. U slučaju Istanbulske konvencije to im se odbilo u glavu pa je HDZ sad taj koji se mora boriti s besmislenim paranojama i strahovima koji su se pojavili oko uvođenja jedne konvencije.



Cijela priča oko Istanbulske koja je, da još jednom ponovimo, bila dio HDZ-ova izbornog programa, rezultirala je velikim revoltom među simpatizerima koji, u nedostatku boljih argumenata, nerijetko koriste vrijeđanje zastupnika koje su sami izabrali.



A posljednja u nizu koja je bijes vlastitog biračkog tijela osjetila na svojoj koži je HDZ-ova zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Ona je na svojoj Fejs stranici odlučila čestitati Uskrs, a njeni fanovi to nisu dobro prihvatili.



"Mir, međusobno razumijevanje, ljubav prema bližnjemu…želim nam svima! Sretan vam Uskrs! 😀



“Tko veli da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada. Tko mrzi brata svojega, u tami je, u tami hodi i ne zna kamo ide jer mu tama zaslijepi oči” (1 Iv 2, 9-11)", napisala je Petrijavčanin Vuksanović cijela tri dana prije Uskrsa.



Malo je onih koji su joj zahvalili i poželjeli isto. Dapače, prozivali su je zbog Istanbulske, pozivali Franju da uskrsne i lupetali o crkvenim zakonima.







"Dzabe vam to dokle se zalazete za pritukrscanske zakone""Vama su, postovana, ukrali Uskrs. Ili ste ga se dobrovoljno odrekli. Ali, necete ga ukrasti nama, istinskim vjernicima. Bog nikog ne napusta, samo iskusava. Onaj tko njega napusti, siromah je u srcu. Sramim se svog glasa za Hdz. Sramim ce cak i dok citam vasu"cestitku". Ustani Franjo, Hrvatska te zove!""Odakle Vam pravo da uzimate Ime Isusovo i dijelite lekcije iz Biblije. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.“ (Post 1,27). Božji blagoslov na prvi ljudski par očituje se u daru potomstva, što podrazumijeva spolno zajedništvo usmjereno rađanju djece posredstvom kojih se Božji blagoslov prenosi na čitavu zemlju i na sve naraštaje: „I blagoslovi ih Bog i reče im: Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite!“ (Post 1,28).a vidim da se neki plode s džukelama , neki su vanzemaljci, neki su bespolci, jel to piše u Bibliji Irena. Stali ste uz sodomu i Gomoru uz Radu Borić i Sanju Sarnavku i ostale moralne nakaze kako veli general Glasnović.. Kako Vam nije neugodno svoje političke bodove skupljati na najvećem kršćanskom blagdanu Uskrsu. Vjera u Boga se dokazuje svojim djelima a vi ste dokazali što ste glasovali za Istanbulsku konvenciju i uništili suverenitet naše zemlje. Tj niste glasali ali ćete glasati jer ste vi ZA a mi vjernici i Crkva smo PROTIV SOTONE . samo mi vi nemojte dijeliti lekcije iz Biblije jer ih se sami ne pridržavate...""kako vas nije stid pisati čestitku za Uskrs nakon podržavanja rodne ideologije koja je antikršćanska ...fuj""Nevjerojatno koliko vi ljudi mozete biti licemjerni!!Da stvarno i istinski vjerujete u Boga, nikad i pod nikakvim uvjetima ne bi mogli biti dio ove nakaradne i neopisivo, nezapamceno stetne grupacije na vlasti!!Stetan Vam i blagoslovljen Uskrs!!""Svi vi koji cete dat glas za IK ekskomunicirali ste se iz crkve. Prema kanonu crkve nalazite se u teskom grijehu i ne bi trebali primat pricest. Ukoliko to napravite to je jos jedan teski grijeh"."Hvaljen Isus gospođo draga.Kad već volite citirati Bibliju onda se potrudite pa pročitajte i dobro razmislite kako je završio Juda(onaj koji je izdao Isusa Krista) a lako ćete pronaći u sebi Judu i mnogo Juda u vrhu svoje stranke, u Saboru RH i sve do jednoga u Vladi RH"