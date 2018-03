Hloverka napala Istanbulsku konvenciju i usporedila je s komunizmom. A nekad se komunizmu divila

Foto: Hina, Screenshot: Facebook

AKTUALNA direktorica Turističke zajednice Makarska i dugogodišnja HRT-ova urednica Hloverka Novak Srzić prije nekoliko dana na svom Facebooku objavila je svoju fotografiju iz pionirskih dana. U opisu slike Istanbulsku konvenciju usporedila je s komunizmom.



"Evo mene malene, u strahu pred pionirskom zakletvom...nista nisam znala, obred se morao odraditi, nije bilo izbora, moralo se, jer smo živjeli u totalitarnom komunističkom jugoslavenskom sustavu, danas kad sam odrasla ne zelim nikakve nove zakletve , ma kako se zvale nove ideologije, stombulske il' istanbulske", piše Hloverka Novak Srzić na Facebooku.





No, nije Hloverka oduvijek imala tako negativan stav prema komunizmu. Štoviše, nekad ga je obožavala i veličala. Tako na internetu već duže vrijeme kruži jedan isječak iz novina, Makarske rivijere, iz sredine sedamdesetih. U njemu se vidi fotografija vidno mlađe Hloverke koja ne krije oduševljenje primanjem u partiju.





"Tijekom školovanja odgojeni smo u duhu marksističkog pogleda na svijet. Povijest naših naroda, dani krvavih borbi za ove današnje mirne i spokojne dane još više su ulili vjeru da jedini put, put budućnosti je socijalizam i samoupravljanje.Sigurno da sva današnja dostignuća u tako kratkom vremenu ne bi bila ostvarena bez jedne tako čvrste organizacije kao što je SKJ", govorila je mlada Hloverka sedamdesetih.





S odobravanjem reagirala na vrijeđanje Đikića

O Hloverki smo pisali i nedavno kad na Facebooku je odobravala najprimitivnije vrijeđanje znanstvenika Ivice Đikića. Na Facebook profilu stanovitog Dražena Travaša, čije misli opskurni desničarski portali rado prenose, Hloverka je pokazala svoje oduševljenje sljedećim misaonim vrhuncem:



“Eno nam se na piratskom portalu pravomoćno osuđenog kriminalca Matije Babića oglasio i Ivan Đikić kojeg su čitatelji Indexa po drugi put zaredom proglasili najpozitivnijom osobom godine. Kaže tuljan da je on prvi oktrkija lijek protiv raka. OK... Lik je peder i praši se u tučak al ovo već postaje smiješno”, napisao je Travaš, a odobravanjem dočekala Hloverka Novak Srzić. Nažalost, nismo uspjeli doznati je li to njen osobni stav ili stav Turističke zajednice Makarske kojoj je na čelu.