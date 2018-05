HND moli novinare da prestanu vraćati nagrade zbog Ivane Petrović

Foto: Pixsell/Sanjin Strukic

"Dodjela nagrade Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo novinarki Ivani Petrović s Nove TV podijelila je javnost i izazvala negodovanje dijela kolega novinara koji su u znak prosvjeda najavili vraćanje nagrada koje im je Hrvatsko novinarsko društvo ranije dodijelilo.



Žao nam je što su se kolegice i kolege odlučili na tako radikalan potez.



Hrvatsko novinarsko društvo, a time i njegova tijela i ocjenjivačke odbore, čine članovi različitih svjetonazora i uvjerenja. Svjetonazorske i političke razlike, međutim, ne mogu i ne smiju dovoditi u pitanje elementarne profesionalne standarde koji nam u obavljanju novinarskog posla svima moraju biti jednaki i neupitni.Odluku o godišnjim nagradama HND-a donose četiri ocjenjivačka odbora. Njihove članove bira Izvršni odbor HND-a iz redova istaknutih novinara iz tiska, radija, televizije i internetskog novinarstva. Odluke o tome koji od kandidiranih radova nagraditi, ocjenjivački odbori donose posve autonomno.Ocjenjivački je odbor odluku o godišnjoj nagradi Ivani Petrović donio u legitimnoj proceduri, većinom glasova i HND ju je dužan poštivati. Naime, prema HND-ovu Pravilniku o novinarskim nagradama, godišnja nagrada ne može biti dodijeljena onom novinaru za kojeg je Novinarsko vijeće časti utvrdilo da je prekršio Kodeks časti hrvatskih novinara odnosno univerzalna etička načela. Novinarku Ivanu Petrović Novinarsko vijeće časti nikada nije kaznilo, pa nema formalnih pretpostavki za poništenje nagrade.Izvršni odbor HND-a ovom prigodom još jednom apelira na novinare, kako članove HND-a tako i na one koji to nisu, da prestanu s praksom navijačkog i pristranog izvještavanja o ratnim zločinima i suđenjima za ratne zločine. Pristrano izvještavanje je nažalost i 20 godina nakon okončanja ratnih sukoba i sklapanja mirovnih sporazuma i dalje prisutno na svim nekoć sukobljenim stranama na prostoru bivše Jugoslavije. Jednostrano i ostrašćeno novinarsko izvještavanje „o našim herojima i žrtvama“ i „njihovim zločincima i zločinima“ profesionalno je manjkavo jer negira zločine koji su se u stvarnosti dogodili. Takvo izvještavanje ne pridonosi ozdravljenju post-konfliktnih društava već ih čini trajnim taocima politike koja je dovela do konflikta i zločina.Kolegice i kolege koji su najavili vraćanje nagrada pozivamo da od toga odustanu i da se aktivno uključe u rad HND-a kako bi tako doprinijeli razvoju cehovske udruge i novinarske profesije", poručili su iz HND-a.