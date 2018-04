HND osuđuje huškačke laži Ivana Zvonimira Čička

Foto: Pixsell/Patrik Macek

HND najoštrije osuđuje laži Ivana Zvonimira Čička o novinarki N1 Ivani Dragičević i novinarki Nacionala Zrinki Vrabec Mojzeš izrečene u emisiji Otvoreno na HTV-u 1 sinoć, 25. travnja 2018. godine.



"U toj emisiji čija su tema bili odnosi Hrvatske i Srbije Ivan Zvonimir Čičak bez dokaza je optužio kolegice Dragičević i Vrabec Mojzeš da ih je finsko veleposlanstvo u Republici Hrvatskoj poslalo u Finsku kako bi intervjuirale finskog predsjednika Saulia Niinistöa prije njegovog nedavnog posjeta Hrvatskoj i to na način koji šteti ugledu Hrvatske", navodi se u priopćenju HND-a.



''One su predsjednika Finske pokušale uvjeriti da ne dođe ovdje jer ovdje buja ustaštvo. Između ostalog uvukle su ga na raspravu o hrvatskom grbu koji je ustaški zato što počinje s bijelim poljem. To nabacuju i na predsjednicu Republike. Ja sam to prostudirao. Ti koji tvrde da je hrvatski grb koji počinje s bijelim poljem ustaški grb zapravo tvrde da je hrvatski narod genocidan narod'', citira Čička HND.



Besraman napad



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Ovaj besraman napad na novinarke N1 i Nacionala dodatno dobiva na težini zbog činjenice da je Ivan Zvonimir Čičak vanjski član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora te je u više prigoda bio i poseban izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.Još jednom upozoravamo na činjenicu da razne javne osobe, uključujući i one koje su bliske vrhu vlasti u Hrvatskoj ili izravno u njoj sudjeluju sebi dopuštaju vrijeđati novinare koji profesionalno obavljaju svoj posao. Pri tome se nerijetko koriste i huškačkim lažima poput onih koje je Ivan Zvonimir Čičak izgovorio u sinoćnjoj emisiji Otvoreno.Vodeći hrvatski političari na takve postupke ne reagiraju već one koji lažu i huškaju na novinare honoriraju postavljajući ih na istaknuta mjesta i proglašavajući ih svojim izaslanicima.HND takve sramotne postupke ne prešućuje niti će to u budućnosti činiti", piše u priopćenju HND-a.