HNS prijeti da će srušiti vladu

HRVATSKA narodna stranka ušla je u koaliciju s HDZ-om pozivajući se na jedan jedini argument - reformu obrazovanja.



Tko može zaboraviti dramatične noćne tvitove Ivana Vrdoljaka, bivšeg, ali i novog predsjednika HNS-a, koji se unatoč svim obećanjima kako nema šanse za koaliciju s HDZ-om u konačnici ipak odlučio na taj korak, a sve pod krinkom borbe za reformu obrazovanja.



"Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici", tim je riječima Vrdoljak najavio koaliciju s HDZ-om i posljedično formiranje vlade u kojoj će resor obrazovanja, a time u reforma obrazovanja, preuzeti HNS-ova kandidatkinja Blaženka Divjak.



Konzervativci ne misle samo tako prepustiti obrazovanje liberalnoj Divjakici



No, svima koji prate temu reforme obrazovanja je još od vremena Borisa Jokića jasno da konzervativne snage, pa tako i vladajući HDZ, ne misle samo tako prepustiti reformu obrazovanja liberaln(ij)oj struji u hrvatskoj politici.



Otkad je Divjak imenovana ministricom obrazovanja, ne prestaju sukobi između HDZ-a i HNS-a na temu reforme obrazovanja. Do kulminacije je došlo neki dan, kad je na sastanku Posebnog stručnog povjerenstva Andrej Plenković inzistirao na tome da Ekspertnu radnu skupinu preuzme Matko Glunčić, rigidni HDZ-ov konzervativac koji odavno ratuje protiv liberalne reforme obrazovanja kakvu zagovaraju Blaženka Divjak i HNS. Sama ministrica Divjak je potom jasno rekla da Glunčića ni slučajno ne želi na čelu Ekspertne radne skupine.



Sukob je dosegao vrhunac Plenkovićevim inzistiranjem na Glunčiću



Da je sukob HNS-a i HDZ-a pri vrhuncu, jasno pokazuje i današnja izjava Blaženke Divjak uoči sjednice vlade."Moja jedina motivacija je da se uvedu pozitivne promjene u školu i na fakultete, znanost. Od politike ne živim niti sam živjela", rekla je danas Divjak i još jednom ponovila da stoji iza svega što je ranije rekla, što znači da nema namjeru popustiti ni oko Glunčića, na kojem osobno inzistira sam premijer.Kad se s HNS-ovcima priča neslužbeno, još su i oštriji.Ako Plenković zaista onemogući Blaženku Divjak da provede reformu obrazovanja onako kako je zamislila, HNS će napustiti vladajuću koaliciju. Jasno je da bez glasova HNS-ovaca Plenković gubi podršku većine saborskih zastupnika, što znači da bi mogla pasti i vlada.Takve prijetnje iz HNS-a, naravno, treba uzeti s velikom rezervom. Naime, pad vlade znači nove izbore, a šanse HNS-a na izborima (ako na njih ne izađe s nekom većom strankom) su ravne nuli. Nitko od aktualnih HNS-ovih saborskih zastupnika nema šanse ako na njih izađe samostalno, što znači gubitak saborskih fotelja i privilegija za HNS-ovce koji sada sjede u saboru.Prijeti li HNS Plenkoviću nabijenom ili praznom puškom, saznat ćemo vrlo brzo. Naime, odluka o imenovanju novog čelnika Ekspertne radne skupine trebala bi biti poznata u narednih par dana, a tada ćemo znati i hoće li HNS izvršiti svoju prijetnju ili će, kao i mnogo puta dosad, pokorno pognuti glavu pred moćnim partnerom.Što vi mislite? Recite nam u priloženoj anketi!







