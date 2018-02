HNS-u je toliko stalo do obrazovanja da su manekena bez diplome postavili za konzula u New Yorku

Foto: HRT/Pixsell/Marko Lukunić



AKO pitate predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka, jedini razlog zbog kojeg sjede u vladi je - obrazovanje.



Upravo zbog reforme obrazovanja je, ako je vjerovati Ivanu Vrdoljaku, HNS ušao u vladu s HDZ-om. Nakon ulaska u vladu s HDZ-om, HNS je preuzeo resor obrazovanja, koji je nakon HDZ-ova Pave Barišića preuzela Blaženka Divjak.



Podsjetimo, Vrdoljak je, u vrijeme dok je još glumio oporbu, tjednima uvjeravao javnost kako nema nikakvog dogovora s HDZ-om i kako nema nikakve namjere ulaziti u vladu. No kad je to ipak napravio, jedino opravdanje bila je njegova silna briga za sustav obrazovanja i obrazovnu reformu.



Vrdoljaku je važno samo obrazovanje (dok se ne odnosi na HNS-ovce)



HNS-u tako, ako je vjerovati Vrdoljaku, nije ni do čega u Hrvatskoj toliko stalo koliko do obrazovanja. Svaki put kad novinari Vrdoljaka suoče s njegovim kontradiktornim izjavama, njegov odgovor je isti - mi samo želimo provesti reformu obrazovanja, stalo nam je do budućnosti naše djece. Sve ostalo je sekundarno, od HDZ-ova odbijanja da ratificira Istanbulsku konvenciju pa nadalje.



Koliko je HNS-u zaista stalo do obrazovanja najbolje pokazuje činjenica da je upravo HNS-ovac Boris Blažeković, bivši maneken koji od obrazovanja ima tek završenu srednju školu za cestovni promet, nedavno postavljen za generalnog konzula Republike Hrvatske u New Yorku.



Blažeković je, podsjetimo, rođen 24. veljače 1955. u Zagrebu, bavio se manekenstvom i bio vlasnik manekenske agencije i restorana, od formalnog obrazovanja ima samo Školu za cestovni promet u Zagrebu (SSS), što vladi nije prepreka da ga imenuje za konzula u SAD-u. Bio je zamjenik voditelja kampanje Vesne Pusić na predsjedničkim izborima, glasnogovornik HNS-a i voditelj saborskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. U javnosti je ostao upamćen kao jedan od najrastrošnijih saborskih zastupnika, no visoke troškove 2013. godine od 182.000 kuna pravdao je čestim putovanjima zbog NATO-a.



Da cijela priča bude još apsurdnija, izgleda da samog Blažekovića nitko nije obavijestio o HNS-ovom neprestanom mantranju o važnosti obrazovanja, pa je tako gostujući u HTV-ovoj emisiji Otvoreno ustvrdio kako "obrazovanje nije uvjet" za poziciju generalnog konzula RH u New Yorku.



"Bilo kakvo obrazovanje nije uvjet"



"Ja nisam završio fakultet i nisam jedini koji nije završio fakultet za poziciju za koju sam nominiran. Tu stručno obrazovanje nije uvjet. Bilo kakvo obrazovanje nije uvjet", izjavio je Blažeković.



Kakvog je čovjeka HNS, koji se kune u obrazovanje, postavio za generalnog konzula RH u New Yorku odlično pokazuje i Blažekovićeva reakcija na činjenicu da su proteklih dana u javnosti isplivali i njegovi statusi u kojima je vrijeđao predsjednicu i premijera vlade koju će zastupati u SAD-u, ali i Donalda Trumpa, predsjednika zemlje u koju odlazi kao diplomat.



"Tada nisam znao da ću ići za generalnog konzula - u tom trenutku bio sam političar", rekao je te dodao da i dalje stoji iza stavova koje je tamo iznio.



Sljedeći put kad Ivan Vrdoljak ili neki drugi HNS-ovac počne drobiti o važnosti obrazovanja, dovoljno je spomenuti jedno ime - Borisa Blažekovića.