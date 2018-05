Hoće li firme koje su poslovale s Agrokorom platiti porez na gubitak?

Foto: Davor Puklavec/Pixsell



DIO Agrokorovih dobavljača strahuje da će morati plaćati porez na gubitak, odnosno da im neće biti priznat porezni rashod na isporučenu robu koja im nije isplaćena ili za trošak od regresnih mjenica.



Kontaktirali smo Poreznu upravu koja u opširnom odgovoru tvrdi kako nitko neće platiti porez na gubitak, iako slučaj nije posve bezazlen za one koji su poslovali s mjenicama.



Naime, iz Porezne uprave pojašnjavaju kako će se dobavljačima priznati gubitak zbog neplaćene robe i usluga koje su već iskazane u prihodima ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave.



No, upozoravaju poreznici, to neće biti moguće ako do trenutka nastupa zastare prava na naplatu nije postupljeno s pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno ako nisu obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga te ako potraživanje nije u poslovnim knjigama evidentirano kao prihod.



Dobavljači će dobiti porezno priznate rashode



"Kada je riječ o vjerovnicima Agrokor grupe za nenaplaćena potraživanja iskazana u prihodima, ti prihodi se neće oporezivati s obzirom na to da će ih porezni obveznici iskazivanjem rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja po osnovi isporučenih dobara i obavljenih usluga, iskazati kao porezno priznati rashod. Stoga, prema opisanom postupanju ne može doći do plaćanja poreza na gubitak. Utjecaj na poreznu osnovicu je neutralan: + prihodi od prodaje roba i usluga - rashod usklađenja = 0 porezna osnovica", odgovorili su na Indexov upit.



Međutim, za razliku od otpisa roba i usluga koji se iskazuju u prihodima, ulaganja u financijsku imovinu (mjenice) nisu iskazivana u prihodima, pa se njihova vrijednosna usklađenja, odnosno otpisi priznaju u obračunskom razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način upotrijebljena.



"U konkretnom slučaju to će biti u poslovnoj godini u kojoj će se sklopiti nagodba, a u visini koja će se utvrditi nagodbom ako do nje dođe.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Drugim riječima, rashod od vrijednosnog usklađenja financijske imovine priznaje se u trenutku otpisa, a ne u trenutku kada je procijenjena vrijednost te financijske imovine, na niže.Ako vjerovnici koji imaju iskazana potraživanja prema Agrokor grupi za financijsku imovinu, a koji su temeljem procjene vrijednosti iskazali rashode smanjenja vrijednosti financijske imovine, za iskazane rashode moraju uvećati poreznu osnovicu. Međutim, i u tom slučaju ipak ne dolazi do plaćanja poreza na gubitak. Utjecaj rashoda smanjenja vrijednosti financijske imovine na poreznu osnovicu je neutralan: 0 ulaganje u financijsku imovinu – rashod usklađenja + uvećanje porezne osnovice = 0 porezna osnovica", odgovorili su u Poreznoj upravi.Na kraju zaključuju kako "iz navedenih primjera i u slučaju usklađenja vrijednosti financijske imovine kao i kod vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupca za isporučene dobra i obavljene usluge iskazanih u prihodima, ne rezultira plaćanjem poreza na gubitak".Zamolili smo za komentar poreznog stručnjaka Vladu Brkanića iz RRIF-a."Mišljenja i odgovori iz Ministarstva financija i Porezne uprave u skladu su sa Zakonom o porezu na dobit i tu nema prigovora. Ono što je za poduzetnike nepovoljno jest što načelo porezne neutralnosti ide jedino u korist fiskusa (op.a-državne blagajne).Naime, otpis financijske imovine je rashod, ali nepriznavanje tog otpisa za istu svotu podiže se smanjena porezna osnovica za taj rashod i dolazi do porezne neutralnosti. Nepovoljno je za poduzetnika što za pretrpljeni financijski gubitak nema smanjenu poreznu osnovicu, nego taj gubitak djeluje neutralno na poreznu osnovicu, umjesto da i fiskus paralelno trpi zbog financijskog (imovinskog) gubitka koji je imao poduzetnik. Ovako mi 'peremo ruke' od tvoje pogrešne odluke. Kao da gospodarsko okruženje koje kreira i država nema utjecaja na poslovanje poduzetnika", smatra Brkanić.Dakle, tvrtkama koje su poslovale s Agrokorom preko mjenica država u 2017. ne priznaje rashod jer ne mogu provesti otpis prije zaključenja nagodbe. Tvrde da to djeluje neutralno na poreznu osnovicu, no u praksi to znači da ako tvrtka ima pozitivno poslovanje, gubitak po mjenicama neće joj smanjiti poreznu osnovicu, nego će platiti porez kao da Agrokorovog udara nije bilo.