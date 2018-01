Hoće li se Bernardićev team building u Ogulinu pretvoriti u novi fijasko SDP-a?

Foto: Marko Lukunić/ Pixsell



ŠTO će biti sa SDP-ovim sastankom zakazanim u Ogulinu za 12. i 13. siječnja, a kojeg su mediji nazvali team buildingom? Kako Index doznaje iz vrha SDP-a, Bernardićevom sastanku prijeti fijasko jer bi se velik broj SDP-ovaca, što članova Kluba zastupnika, a što članova Predsjedništva stranke, mogao jednostavno ne pojaviti taj vikend u Ogulinu.



"Ja na to neću ići jer od ranije imam zakazane obiteljske obaveze, a drugi dan imam nastavu na doktorskom studiju. Jednostavno mi je obavijest došla prekasno tako da se ni uz najbolju volju nisam mogao drugačije organizirati", kaže nam Bojan Glavašević.



"Ja ne znam za kolegice i kolege. Za neke znam da će ići, a neki neće. Na primjer znam da kolega Hajdaš ima svake godine u ovo doba neke obiteljske planove pa mu ovaj termin ne odgovora. Ali naravno, mogu još dodati da svaku vrstu planiranja aktivnosti i koordiniranja odobravam i da će kolegice i kolege koji budu tamo svakako brifirati kolegice i kolege koji neće biti tamo", rekao nam je kratko Glavašević koji ne zna tko od kolega točno ide, a tko ne ide.

No kako neslužbeno doznajemo, dio SDP-ovaca je nezadovoljan jer smatra da im je o točnom terminu prekasno javljeno. Pozivnicu su dobili prije desetak dana i mnogi smatraju da im je to trebalo biti javljeno ranije.



"Sjednica Kluba zastupnika održat će se 12. i 13. siječnja u Ogulinu", dobili su zastupnici u SMS poruci. To je ujedno bila i više manje cijela obavijest, bez dnevnog reda i detaljnijih planova. SDP-ovcima smeta što su na kraju većinu toga doznali iz medija pa tako ispada da su konkretniju obavijest dobili novinari.Od jednog izvora bliskog vrhu SDP-a neslužbeno doznajemo da su neki iz vrha stranke predlagali da se sastanak održi 14. i 15. siječnja, a ne 12. i 13., upravo iz razloga što su neki ljudi već ranije kazali kako ne mogu tada. Taj se sastanak, kako saznajemo, dugo planirao. Bilo je samo pitanje termina, hoće li biti u prosincu kao lani u Novoj Gradišci ili će biti u prvom mjesecu. Kako je 16. prosinca bila održana sjednica Glavnog odbora, nije imalo smisla da se taj sastanak 'de facto' održi na Božić. Na jednoj sjednici Kluba prije blagdana razgovaralo se o terminu. Većini je odgovarao termin 14. i 15. siječnja, pred sam početak sjednice sabora, između ostalog i zato da članovi Kluba koji su iz daljih krajeva ne moraju dvaput putovati. Predsjednik stranke je pak odredio datum 12. i 13., a naš sugovornik ne vidi zašto se toliko inzistira na tom datumu kad je općepoznato da su u tom tjednu školski praznici i da je dio zastupnika s djecom.Iako naš sugovornik iz vrha stranke ne opravdava predsjednika jer inzistira na tom datumu, ne razumije ni one koji od toga rade političku temu. SDP je u Ogulin došao na vlast prvi put u povijesti i umjesto da se ta prilika iskoristi za podršku našem gradonačelniku, očito je da mu je već sad napravljena šteta, smatra naš sugovornik.Kako će sve skupa izgledati i hoće li sastanak koji je trebao dovesti do pomirenja u stranci biti pretvoren u još jedan fijasko, znat će se vjerojatno i prije nego se sam sastanak održi.