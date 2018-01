Hoće li se Kolinda sada pokloniti i žrtvama zločinca s vlastite inauguracije?

Foto: FaH/Pixsell/Boris Scitar



PREDSJEDNICA RH Kolinda Grabar Kitarović jučer se tijekom svojeg posjeta Bosni i Hercegovini iznenada i mimo protokola uputila u srednjobosanska sela Ahmiće i Križančevo selo, u kojima su tijekom rata počinjeni ratni zločini nad civilima. U Ahmićima su snage HVO-a ubile 116 civila bošnjačke nacionalnosti, među njima i tromjesečnu bebu, dok su u Križančevom selu pripadnici Armije BiH ubili više od sedamdeset civila hrvatske nacionalnosti.



Za strašni zločin u Ahmićima po zapovjednoj odgovornosti u Haagu osuđen je i Dario Kordić koji je nakon odsluženja kazne postao omiljena maskota hrvatske klerikalne desnice, naročito kontroverznog biskupa Vlade Košića koji mu je u javnosti ljubio ruke i proglasio ga “moralnom veličinom”. Predsjednica se pak nakon svojeg odavanja počasti nevinim žrtvama ratnih zločina u Ahmićima i Križančevom selu na društvenim mrežama oglasila porukom, u kojoj ističe kako je izrazila “pijetet žrtvama rata” i pozvala da se učini sve “da nijedna majka više nikada ne oplakuje dijete ili supruga izgubljenog u ratu na ovim prostorima. To je trajna zadaća nas i svih budućih generacija''.



Tomislav Merčep bio je gost na predsjedničinoj inauguraciji



S obzirom na to da je predsjednici to navodno jako važno, nameće se pitanje kada će ona otići iskazati pijetet žrtvama osuđenog ratnog zločinca Tomislava Merčepa koji je bio pozvan kao ugledni gost na njenu predsjedničku inauguraciju. Istina, Merčep 15. veljače 2015. godine, odnosno na dan inauguracije, nije bio pravomoćno osuđen za ratni zločin, ali je sudski proces protiv njega već bio u tijeku. Kolinda se zbog prozivki u javnosti kasnije opravdavala kako su neki uzvanici na inauguraciji bilo tamo mimo njezina odobrenja, što je još gore ako je to istina jer ispada kako predsjednica nije bila u stanju ni vlastitu inauguraciju držati pod kontrolom.



No, ako doista osjeća pijetet prema svim žrtvama ratnih zločina, a zbog činjenice da je u prvim redovima njene inauguracije bio jedan tada optuženik a kasnije osuđenik za ratne zločine, Kolinda bi se svakako trebala pokloniti i Merčepovim žrtvama, kao i onima koje su iza sebe ostavili pripadnici njegovih postrojbi, odnosno eskadrona smrti.Tomislavu Merčepu, jednom od istaknutih HDZ-ovaca iz Vukovara i svojedobno zamjeniku ministra unutarnjih poslova, prošle godine Vrhovni sud povisio je na sedam godina zatvorsku kaznu nakon što ga je zagrebački Županijski sud u svibnju pretprošle godine nepravomoćno osudio na pet i pol godina zatvora jer kao zapovjednik postrojbe poznate kao “merčepovci” nije spriječio zločine nad srpskim civilima.Obrazlažući nepravomoćnu presudu sudac Zdravko Majerović kazao je da Merčepova odgovornost proizlazi upravo iz činjenice da je bio zapovjednik na terenu i da je, “bez obzira na okolnosti agresivnog rata” imao prilike spriječiti nezakonita uhićenja, ubojstva i mučenja civila s kutinskog, pakračkog i zagrebačkog područja.Dodao je i da su nedjela koja su počinili 10 do najviše 15 pripadnika Merčepove postrojbe, u odnosu na preko 300 pripadnika koji su kroz nju prošli, ''najniži oblik ljudskog postojanja i postupanja'' te da nemaju nikakve veze s obranom domovine. Merčepovci su, prema tvrdnjama iz optužnice, na kutinskom, pakračkom i zagrebačkom području nezakonito uhitili 52 osobe, od kojih su 43 ubili, tri se vode kao nestale, a šest ih je preživjelo mučenja i zlostavljanja.Među onima koje su ubili merčepovci bila je i 12-godišnja Zagrepčanka Aleksandra Zec i njezini roditelji, što je jedno od najzloglasnijih ubojstava civila u Domovinskom ratu koje su počinile hrvatske snage.I sve te žrtve zaslužuju pijetet i odavanje počasti hrvatske predsjednice, naročito jer su stradale od ruku onih kojima je zapovijedao “ugledni” gost njezine inauguracije Tomislav Merčep.