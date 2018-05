Hoće li vlada prodati Croatia Airlines?

Foto: Pixsell/Borna Filić/Goran Kovačić



HOĆE li vlada prodati tvrtku Croatia Airlines, koja se nalazi u problemima, o čemu redovito pišemo, te ima li uopće zainteresiranih za kupnju ovog nacionalnog avioprijevoznika, pitanja su na koja smo pokušali doći do odgovora.



Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture tvrdi kako ima plan za opstanak CA, a to je pronalazak strateškog partnera. Piloti CA, s druge strane, tvrde da nema zainteresiranih za kupnju ili ulazak u vlasništvo CA i da bi vlada trebala pričekati dvije do tri godine.

"Kao što je naznačeno i u Nacionalnom programu reformi, plan za Croatia Airlines pronalazak je strateškog partnera jer je utvrđeno da je za daljnji razvoj operativnih kapaciteta neophodno ispitati tu mogućnost. Razvoj operativnih kapaciteta sa sobom nosi povećanje broja destinacija, kao i učestalost letova, a to znači i poboljšanu povezanost te dodatne mogućnosti gospodarske suradnje, ali i daljnji razvoj ostalih aktivnosti i usluga Croatia Airlines", stoji u odgovoru CA za Index.

"Država će ostati većinski partner"



Navode kako razmatraju koji bi oblik strateškog partnerstva bio provediv te državi kao većinskom vlasniku prihvatljiv, a ono što je sigurno je, tvrde, da "ni jedan strateški partner neće biti prihvaćen bez jasnog plana i prihvaćanja uvjeta koje će postaviti država, a vodeći se isključivo za dobrobiti kompanije".



U Sindikatu prometnih pilota pak tvrde kako je prodaja u ovom trenutku nerealna, budući da, kažu, "svi igrači koji mogu kupiti Croatia Airlines u ovom momentu ulažu ogromne napore i novac u rat za Alitaliju".



Tako tvrde da će Lufthansa kao najizvjesniji kupac Alitalije ponuditi pola milijarde eura za nju, nakon što je prije par mjeseci kupila Air Berlin, a jednako tako uložila stotine milijuna eura u vlastiti LCC (low cost) brand Eurowings.



Air France-KLM je, kažu, kupio velik postotak Virgin Atlantica te osnovao LCC Joon, za što je potrošio ogromna sredstva. Istovremeno kandidiraju za Alitaliju. Dodaju kako su IAG (British i Iberia) potrošili preko milijardu eura za kupnju irskog Aer Lingusa, no istovremeno su otvorili novi long-haul LEVEL s dvije baze u Barceloni i Parizu, što ih je koštalo enormno mnogo novca.

"Nijedna velika kompanija neće se osvrtati na CA"



Qatar je, ističu, investirao ogroman novac u projekt Air Italy, za koji smatraju da će biti novi talijanski nacionalni prijevoznik.



Wizz Air je, dodaju, također jedan od kandidata za Alitaliju, ali je i u utrci za Voloteu. Turkish, kažu, još nije izašao iz vlastite krize, a uložio je u novu kompaniju Air Albania.



Piloti CA stoga zaključuju kako se u ovom trenutku nitko neće osvrtati na Croatia Airlines."I sam natječaj će završiti kao i prethodni, kao potpuni fijasko. Treba pričekati dvije do tri godine i ozbiljno pripremiti posao prodaje", stav je Sindikata prometnih pilota.

Piloti smatraju da se CA sad ne treba prodavati



"Croatia se ne treba prodavati. Vlada treba nakon godine i pol konačno postaviti CEO-a, po prvi put to ne smije biti politički postavljena osoba. Ako se napravi dobar odabir, CEO bi mogao kompaniju izvući iz krize i uvesti je u društvo više od 100 malih i neovisnih kompanija Europe koje posluju profitabilno više od 10 godina, neke i preko 50 godina.



Croatia Airlines ima nevjerojatne potencijale, a ima tek 18 posto udjela u domaćem tržištu u top sezoni. Samo dio tog potencijala znači enormne prihode koje sada uzimaju stranci. Nekoliko desetaka kompanija profitira na hrvatskom tržištu, samo Croatia to nije u stanju. Croatia Airlines ima potencijale da bude uspješna kompanija kao i grčki Aegean, i isključivo vrlo loša uprava je razlog da se tako što ne dešava već 25 godina", smatraju prometni piloti.



Oni su se prošlih tjedana i suprotstavili upravi, na čijem je čelu kao v. d. Jasmin Bajić, te su putem medija zaprijetili štrajkom ako vlada ne postavi novu upravu, jer s postojećom, tvrde nam, ne mogu postići nikakav dogovor.

Piloti su upozorili i na loše upravljanje tvrtkom pa tako navode da je u prvih 15 dana svibnja otkazano čak 75 letova, jer su avioni CA na popravcima. Piloti su upozorili i na loše stanje aviona, koji se, kako smo jučer pisali, raspadaju, pa je tako prošlog vikenda jednom avionu napuklo staklo, dok je drugi nakon velikog servisa ponovno u kvaru.

Ističu i kako tvrtka CA gubi dosta novaca otkazivanjem letova te najmom aviona od stranih aviokompanija.



Istovremeno, uprava CA pokušava "ispeglati" situaciju i imidž u javnosti te su se pohvalili rezultatima, navodeći kako su 2017. završili s dobiti od skoro 25 milijuna kuna. Istaknuli su još da se pozitivni poslovni trendovi nastavljaju i u prvom kvartalu ove godine, kada je, uz zadržavanje broja letova na istoj razini kao u prvom lanjskom tromjesečju, povećan broj putnika za 8 posto, a putničkih prihoda za 13 posto.

"Tvrtka ostvarila dobit samo zbog prodaje slotova na Heathrowu"



Međutim, piloti ističu kako to nije točan prikaz stvari.



"Ova dobit od 25 milijuna kuna rezultat je provedene prodaje dijela slotova na Zračnoj luci Heathrow u iznosu od 138,5 milijuna kuna, što znači da nije bilo prodaje slotova da bi bili u gubitku, a kad smo kod porasta broj putnika, ostvarili smo daleko manji rast od porasta broja putnika u zračnim lukama. Ukupan rast broja putnika je 14 posto, a nama je samo osam posto", rekao nam je pilot Ivan Šimundić, član Izvršnog odbora Sindikata prometnih pilota.



Podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazali su da je tijekom veljače kroz hrvatske zračne luke prošlo 229.139 putnika, što je 13,9 posto više u odnosu na isti mjesec lani, dok je u prva dva mjeseca ove godine broj putnika porastao za više od 14 posto.