Hoćemo li imati pravu zimu? Temperature ruše rekorde, meteorolozi najavili promjenu - i hladni val

Ilustracija: 123rf

HRVATSKU je zahvatio siječanjski toplinski val - srušeni su povijesni rekordi za ovo doba godine.



U posljednjih 70 godina, odnosno otkako postoje mjerenja, dan Sveta tri kralja nikad nije bio topliji u Zagrebu, gdje je izmjereno 17,5 celzijevih stupnjeva. Slijedi ga Osijek sa 17.



"Klimatološki gledano, tjedan u koji sada ulazimo je najhladniji tjedan u godini, a sinoptička situacija je zapravo primjerenija onom u toplom dijelu godine. Ovo je najtopliji blagdan sveta Tri kralja u Zagrebu, a skinuo je s trona onog 2001. godine - kada je maksimmalna temperatura tada bila za cijeli stupanj niža nego ona izmjerena danas u 14 sati", Željka Pogačić, meteorologinja RTL-a.



Što nas čeka sutra?



Na Jadranu i područjima uz njega promjenljivo, ponegdje i s malo kiše, a poslijepodne se očekuju dulja sunčana razdoblja. U središnjoj i istočnoj unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, a ujutro je lokalno moguća magla. Vjetar većinom slab, a na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu od 9 do 14, a najviša dnevna na kopnu uglavnom od 10 do 15, na Jadranu i do 17 °C.



Stižu obilne oborine



Idućih dana očekuje nas nastavak južine, a stižu i obilnije oborine. S dolaskom fronte u utorak će na Jadranu kiša biti obilnija, a padat će i na sjeverozapadu. Vjetrovito će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije te još više na moru gdje će puhati jako, potkraj nedjelje i u ponedjeljak i olujno jugo.





Na Jadranu će i u idućim danima biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Više kiše, ponegdje i obilnije, uz grmljavinu past će u utorak, ponajprije na sjevernom i srednjem Jadranu. Temperatura zraka još će malo porasti, te ujutro biti i do 14, a danju ponegdje i do 17 stupnjeva.Dakle, do utorka će kiše biti većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a drugdje na kopnu može biti i magle. Posebnu pozornost valja pridati jakom i olujnom jugu i problemima na moru, osobito u ponedjeljak. A iznadprosječna toplina kao rijetko kada u ovom dijelu godine, ublažit će se u drugom dijelu idućeg tjedna, javlja HRT Portal Istramet najavljuje da je sredinom siječnja moguć dotok hladnijeg zraka i u naš dio Sredozemlja. I portal Crometeo najavljuje dolazak vrlo hladne fronte s istoka sredinom mjeseca. "Večerašnji operativni izlaz modela ECMWF sredinom mjeseca prvi put predviđa konkretniju mogućnost nailaska vrlo hladne zračne mase s istoka prema našem području", najavljuju.Nakon povratka temperature zraka u okvire prosječnih, u gorju snijega ne bi trebalo nedostajati, naročito iznad 1000 metara nadmorske visine, dok će o obliku oborina u nižem području često odlučivati stupanj-dva Celzija.Samim time možemo zaključiti kako mjesta za najavu jačih zahladnjenja kao i snijega nema, prava zima ne vraća se u naš dio Europe, piše Istramet.Slično je za Index danas potvrdila i dežurna prognostičarka u DHMZ-u."U dugoročnim prognozama ne vide se kakve će biti padaline. No zasad se čini da će i ovaj i idući mjesec biti iznadprosječno toplo. Ne možemo zasad vidjeti hoće li doći do pokojeg hladnijeg prodora koji će donijeti snijeg. Ali, prema svemu sudeći, zima će i dalje biti iznadprosječno topla", rekla nam je dežurna prognostičarka.