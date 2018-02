Hrastovac likuje jer knjižnice neće dobiti "gay odjel"

Foto: Pixsell/Patrik Macek

SABORSKI zastupnik Hrvoje Zekanović iz Hrasta apelirao je na Stručni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), koji je zasjedao danas u podne, da odustane od odluke koja bi "otvorila vrata" da sve narodne knjižnice u Hrvatskoj, uz odjele za djecu, mladež te znanstveni odjel, dobiju i LGBTIQ odjel.



"Veliko zadovoljstvo"



Nakon sjednice, oglasio se priopćenjem u kojemu "izražava veliko zadovoljstvo što na današnjoj sjednici Stručnoga odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva Prijedlog za osnivanje Radne grupe za knjižnične usluge za LGBTIQ korisnike nije usvojen".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Odbijanje tog Prijedloga izrazito je važno jer smatram da nije prihvatljivo da se jedna nacionalna strukovna udruga stavi u službu nametanja političke agende pod krinkom zastupanja 'ranjivih' skupina", navodi Zekanović."Neki mediji pogrešno su interpretirali moje obraćanje javnosti tvrdeći da Ministarstvo kulture uvodi LGBTIQ odjele u knjižnice. Ne samo da Ministarstvo to ne radi već i ne može raditi. Knjižnice autonomno određuju svoj program. Također, Ministarstvo nema nikakav utjecaj na to što strukovne udruge raspravljaju i odlučuju. No, osnivanje i djelovanje Radne grupe za knjižnične usluge za LGBTIQ korisnike bilo je zamišljeno kao prvi, ne mali korak u stvaranju pritiska na Ministarstvo kulture, kako bi ono u budućnosti uz daljnje pritiske ovih lobija, svim knjižnicama kojima je osnivač dalo smjernice za osnivanje LGBTIQ odjela. Srećom, kao što sam već naveo, taj prijedlog nije usvojen", dodaje."Vjerujem i nadam se da će ovaj slučaj biti poučak svim udrugama koje su korisnici javnog novca, da svoje djelovanje trebaju usmjeriti isključivo u smjeru općeg dobra a nikako u smjeru partikularnog aktivizma", rekao je hrastovac Zekanović.