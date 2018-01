HRT opet promijenio vrijeme emitiranja komedije kojoj se protive udovice branitelja

Foto: Ministarstvo ljubavi/HRT



DESNIČARSKE udruge ovog puta nisu uspjele skinuti s programa HTV-a film Ministarstvo ljubavi, no danas u popodnevnim satima uspjele su pomaknuti termin emitiranja, po njih, spornog filma. Naime, film se trebao prikazati večeras na Drugom programu u 21 sat, no pomaknut je za 23 i 20 sati.

U terminu koji je trebao biti rezerviran za domaća ostvarenja večeras ide serija "Zakon i red: Odjel za žrtve"! No, krenimo redom.

Prošlog tjedna HTV je s programa naprasno skinuo najavljeni film Pave Marinkovića iz 2016. godine Ministarstvo ljubavi. Bio je to rezultat uspješnog pritiska desničarskih udruga na čelu s Udrugom udovica Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba. Naime, oni su se prošlog četvrtka pojavili na Prisavlju kako bi prosvjedovali zbog prikazivanja tog filma jer, kako kažu, vrijeđa njihovo dostojanstvo.



Film Ministarstvo ljubavi snimljen je uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), Eurimagesa i Češkog filmskog fonda, a premijeru je imao krajem 2016. godine. Riječ je o fikciji, komediji u kojoj je glavni lik državni inspektor. Naime, u tom filmu država traži načine da popuni praznu državnu blagajnu, a 20 godina nakon završetka rata svoju pozornost usmjerava na udovice branitelja. Svima onima koje se nisu ponovno udavale, a žive u izvanbračnim zajednicama s novim partnerima, bit će oduzeta obiteljska mirovina - tako zvuči zaplet ove komedije.



Film je prikazan na tridesetak festivala, osvojio je i četiri nagrade, a jedna od njih je ona Mostar Film Festivala. Među pokroviteljima festivala u Mostaru bili su Ured hrvatskog člana Predsjedništva BiH te HAVC. Film je čak na 33. festivalu mediteranskih zemalja u egipatskoj Aleksandriji dobio Grand prix za najbolji film.



Redatelju filma prijetilo se još prije dvije godine kada je proglašen "bezmudim dezerterom".



"Jedno je sigurno, mi se ne bojimo reći kako nije dovoljno roditi se u hrvatskom rodilištu, besplatno se školovati u hrvatskim školama i akademijama, trošiti hrvatske kune, i nazivati se hrvatskim redateljem ili glumcem. Da bi se mogao okititi takvom titulom, moraš voljeti svoj narod, moraš poznavati svoju baštinu, kulturu i moralne vrijednosti svog naroda. I na kraju, gospodine Marinkoviću, vaša djela najviše će govoriti o vama, vašoj dezerterskoj i bezmudoj duši. Vaši su opanci, a naši su obojci, pa budemo vidli!!!", stajalo je u poznatom pismu redatelju filma kojeg su odaslali iz udruge Žene u Domovinskom ratu podružnica Zadar.Index je prije tri dana poslao upit Udruzi koja je tražila zabranu emitiranja filma na HTV-u, no njena čelnica Rozalija Bartolić nije nam odgovorila na upit.Udruga je navodno tražila zaštitu ministra branitelja Toma Medveda da se film ipak ne prikaže na HTV-u, a navodno im je i on dao podršku."Kao autor osjećam se poniženo da se na kraju moram opravdavati. Moja savjest je čista", naglasio je u razgovoru za Index Pavo Marinković, redatelj i scenarist filma Ministarstvo ljubavi. Kako nam je objasnio, u središtu filma nisu hrvatske udovice nego je riječ o satiri o suludoj državi i zakonima. Marinković za svoj film kaže da nema ni trunke ideologije, da je riječ o benignoj komediji te da zapravo zastupa čovjeka."Apsurdno je to sve, ta sva pisma i sva ta hajka oko filma. Naravno da mi nije palo na pamet ismijavati patnju udovica i ne znam tko bi na to mogao pomisliti. U središtu je apsurd zakonodavstva. To nije film o udovicama", kaže na kraju Marinković.S obzirom na to da HTV zadržava pravo mijenjanja rasporeda, pravo je pitanje hoće li na kraju ovaj film i biti prikazan na hrvatskoj televiziji koja tek na papiru figurira kao javni servis.