HRT zapošljava 16 novinara

HRVATSKA radiotelevizija (HRT) u sklopu projekta kadrovskoga osnaživanja u stalni radni odnos prima više mladih novinara, od kojih su se mnogi tijekom posljednjih nekoliko godina izgradili u prepoznatljive televizijske profesionalce, izvijestili su u petak s HRT-a.



Ugovore o radu na neodređeno vrijeme glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić u ponedjeljak 19. ožujka uručit će šesnaestero novinara od kojih su većina dosad bili angažirani kao vanjski suradnici, a primanjem u radni odnos postaju stalni zaposlenici javnoga medijskog servisa sa svim pravima i obvezama iz radnoga odnosa, navode s HRT-a.



Iz HRT-a također ističu da je zapošljavanje novinara, osobito mladih, dio poslovne politike vodstva Hrvatske radiotelevizije, čiji je cilj poticati zapošljavanje onih koji su na javnome natječaju zadovoljili propisane uvjete te prošli zahtjevne postupke odabira.



''Hrvatska radiotelevizija u idućem će razdoblju nastaviti s ulaganjima u svoje programe u kadrovskome, materijalnome i tehnološkome smislu kako bi gledateljima, slušateljima i čitateljima pružila najvišu kvalitetu sadržaja dostupnu na svim medijskim platformama. Vodeći se time da su upravo zaposlenici najveći potencijal svakoga poslovnoga sustava, Hrvatska radiotelevizija i dalje će poticati politiku zapošljavanja u stalni radni odnos na neodređeno vrijeme te po potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme'', stoji u priopćenju.

O katastrofalno lošoj gledanosti HRT-a posljednjih godina pisalo se naveliko. HRT je u posljednje vrijeme znatno lošiji od konkurentskih komercijalnih televizija Nove TV i RTL-a. No u kontekstu ovog zapošljavanja možda je još zanimljivija vijest o tome kako se na HRT-u provodi racionalizacija troškova.



Vodstvo HRT-a u sklopu priprema za donošenje novih pravilnika o sistematizaciji, unutarnjem ustroju i plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika HRT-a predlaže mjere za racionalizaciju poslovanja i troškova zaposlenika u sklopu kojih bi se, kako Hina baš danas piše, prvi na udaru trebali naći savjetnici i novinari-mentori s oko 16.000 kuna neto plaće.



Kako je Hini potvrđeno iz izvora na HRT-u, riječ je o dvadesetak najviše plaćenih HRT-ovaca s "famoznim" koeficijentom plaće 16, koje su angažirale bivše uprave - uglavnom u vrijeme ravnateljskih mandata Vanje Sutlića, Gorana Radmana i Blage Markote, a koji gotovo uopće ne sudjeluju u proizvodnji programa niti donošenju važnih odluka u poslovanju HRT-a.



Na sporno davanje ugovora s najvišim koeficijentom 16 prošle godine već su upozoravali predstavnici sindikata, prozivajući Markotu zbog davanja novih ugovora bivšem v.d.-u glavnog ravnatelja Siniši Kovačiću, sadašnjem ravnatelju Poslovne jedinice Produkcija Jozi Barišiću i Mariju Ragužu, dugogodišnjem predstavniku radnika u Nadzornom odboru HRT-a.



No, kako Hina doznaje, na zadnjem ažuriranom popisu novinara-mentora desetak je vrlo zvučnih imena koji ne sudjeluju izravno u proizvodnji programa, a među kojima su i Marija Nemčić, Gordana Mrđen, Tanja Šimić, Branimir Bilić, Goran Rotim, potom Jasna i Domagoj Božidar Burić i sportski komentator Drago Ćosić, dugogodišnja glavna urednica Hrvatskog radija Ivanka Lučev, te bivši čelnik Transparency International Hrvatske Nikola Kristić, koji je danas djelatnik u Programu na mjestu troška Glazbeni sadržaji.



Prema neslužbenim informacijama, njima nakon nove sistematizacije prijeti drastično smanjenje i plaća umanjena za nekoliko tisuća kuna. Prema zadnjim javno objavljenim podacima za prvo tromjesečje 2015., njihova je prosječna bruto plaća kao novinara-mentora iznosila čak 26.695 kuna, čemu nakon odbitaka treba pribrojati dodatke na staž, topli obrok i prijevoz.





Osim novinara-mentora, novom sistematizacijom i pravilnicima o plaćama planira se racionalizacija troškova među savjetnicima-mentorima među kojima su Milica Pavelić, dugogodišnja interna revizorica na HRT-u, Sanda Vojković Smiljanić, bivša ravnateljica Glazbene proizvodnje sada zaposlena na promociji programa, Damir Šimunović, Sanja Ivančin i Duško Zimonja.Iz službe za odnose s javnošću HRT-a nisu potvrdili ni opovrgnuli informacije o "famoznim šesnaesticama", poručujući kako "radnopravne odnose i podatke povezane sa zaposlenicima, kao i dosad, ne komentiraju".Na HRT-u kažu kako je donošenje novih pravilnika i sistematizacije u tijeku te se radi na "stvaranju rješenja koja će biti na dobrobit svih socijalnih partnera i osigurati temelj za dugoročnu stabilnost i održivost".S druge strane, Radničko vijeće, kao socijalni partner Uprave HRT-a, dosad se još nije očitovalo na nove informacije o potencijalnom smanjivanju plaća savjetnicima i novinarima-mentorima.Najava prvih poteza vodstva HRT-a uslijedila je nakon što je vlada u četvrtak predložila Hrvatskome saboru da prihvati Izvješće o poslovanju HRT-a za 2016., ali i da taj javni servis, zbog iskazanih problema u poslovanju, obveže na izradu plana smanjenja kreditnog zaduženja, racionalizacije troškova poslovanja i, naročito, smanjenja troškova vanjskih suradnika i povećanja efikasnosti stalno zaposlenih djelatnika.

Davali velike otpremnine samo da ljudi odu. Od tada masovno zapošljavaju.

Podsjetimo i na to da je krajem prošle godine čelništvo HRT-a pozvalo zaposlenike da do 31. prosinca 2017. godine iskažu interes o odlasku uz otpremninu.



"U cilju racionalizacije troškova poslovanja, HRT je odlučio osigurati otpremnine za radnike kojima će se zbog opravdano osobno uvjetovanih razloga otkazati ugovori o radu kao i za one radnike kojima će ugovor o radu prestati", stajalo je u objašnjenju HRT-a, a do kraja prošle godine oko 200 radnika iskazalo je interes za odlazak s HRT-a uz otpremnine.



U ovisnosti o godinama staža najmanja otpremnina iznosila je 100 tisuća kuna, a najviša 160 tisuća kuna.



S HRT-a kažu da je temeljem tog poziva za odlazak uz otpremninu do 31. siječnja ove godine otišlo 107 zaposlenika. Isto tako, kažu nam kako su već napravili dosta oko racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova.



Tako su ukinuli anekse ugovora o radu uvedene za vrijeme dok je glavni ravnatelj HRT-a bio Goran Radman. Smanjen je plan troškova vanjske suradnje za 27 milijuna kuna, a smanjeni su i troškovi agencijskog rada za više od 7,5 milijuna kuna.

Nije najjasnije kako se u cijelu tu priču o racionalizaciji i otpremninama uklapa podatak o 16 novih novinara koje se uzima u stalni radni odnos.