Hrvatska - država po mjeri tupavaca iz Vodica

PRIMJER iz Vodica, koliko god da naizgled bio sitan i nebitan, zapravo odlično prikazuje šizofreno stanje hrvatskog društva nadomak polovice 2018. godine.



>> POBJEDA TUPAVACA Nema više "petokrake" u Vodicama



Podsjetimo, u Vodicama je na zelenoj površini nedavno posađeno cvijeće u obliku cvijeta - logotipa Turističke zajednice Vodice. U svakoj normalnoj državi priča bi stala na tome. No, Hrvatska nije normalna država nego paradržava u kojoj postoji povlaštena kasta, koja je iznad zakona.



Od halucinacija o zvijezdi do nekažnjenog uništenja javne površine



Ta povlaštena kasta su, jasno, ratni veterani. Oni su u narančastim begonijama posađenim u obliku logotipa TZ Vodice vidjeli - a što drugo negoli crvenu zvijezdu petokraku.



"Nije dostojno i primjereno da u mom mjestu od cvijeća bude zvijezda petokraka i to samo 50 metara od spomenika hrvatskim braniteljima. Molio bih da se ovo sanira, vrati na stanje onakvo kakvo je prije bilo, ako oni ne mogu, onda ću ja o svom trošku sanirati", rekao je za vodički portal Radoslav Juričev Sudac, dragovoljac Domovinskog rata i tenkist 113. šibenske brigade.



I kako to već biva u Hrvatskoj, ratni veterani ostvarili su svoje prijetnje. Nasad cvijeća je preko noći uništen. Pregažen je kamionom, a državni organi poput policije i lokalni organi poput komunalne tvrtke iz Vodica reagirali su - zabijanjem glave u pijesak.



Policija je tako u odgovoru na Indexov upit odgovorila kako nisu zaprimili nikakvu prijavu, a ludima su se napravili i u vodičkom komunalnom gospodarstvu.



"Ta javna površina u našoj je nadležnosti, ali nitko nam nije prijavio da se tamo išta dogodilo i za sve smo saznali iz medija, i to kad je već bilo sanirano", rekao je Blagodar Španja iz vodičkog komunalca.



Kako je priča završila? Naravno, pobjedom tupavaca. Komunalci su ponovo preorali zelenu površinu i posadili novo cvijeće, a spornog logotipa Turističke zajednice sada više - nema. Prijetnje i nasilje postigle su svoj cilj, a policija i grad su odlučili da je najpametnije praviti se glupima.



Inače, svatko tko je ikad bio u Vodicama vrlo dobro zna da se radi o malenom mjestu i da je doslovce nemoguće da je ovakvo uništenje javne površine moglo proći nezapaženo i policiji i komunalcima.



"Ma kakav zakon, to su branitelji"



No, tu se vraćamo na početak teksta - upravo zato što se vrlo dobro zna tko stoji iza gaženja nasada cvijeća zbog halucinacija o zvijezdi petokraki, ništa se oko toga ne poduzima.



"Ma kakav zakon, to su branitelji", zagrmio je Tomislav Karamarko kad su šatoraši na silu probili policijski kordon na Markovu trgu krajem svibnja 2015. godine.



Karamarko je možda nestao s političke scene, ali njegov duh i dalje živi. Hrvatska je zemlja u talačkoj situaciji, oteli su je oni koji tvrde da su je stvorili, pa je tom logikom valjda mogu i uništiti.



Tko u Hrvatskoj smije na silu probijati policijske kordone i prijetiti plinskim bocama u središtu glavnog grada? Tko smije najaviti devastaciju javne površine i onda je bez ikakvog straha od sankcija i provesti? Ova pitanja su, jasno, sasvim retorička.



S obzirom na nedostatak bilo kakve reakcije na divljanje veterana koji se ponašaju kao da oni vladaju državom, slobodno se može reći da ovakva zemlja ni ne zaslužuje bolje. Oni koji misle drugačije ionako su odavno kupili jednosmjernu kartu za Irsku.

