Hrvatska kupuje dronove od izraelske firme koju istražuju zbog korupcije

Foto: HIna

MINISTARSTVO poljoprivrede i izraelska tvrtka Aeronautics potpisali su danas ugovor o nabavi besposadnog zrakoplovnog sustava vrijedan gotovo pet milijuna kuna. Radi se uglavnom o dronovima koji bi se trebali koristiti u kontroli ribarenja, u sprječavanju i suzbijanju požara te u zaštiti i spašavanju.

Optužbe ua korupciju



Izraelski Aeronautics pobijedio je na javnom natječaju koji je zaključen u ožujku. No riječ je o firmi koja je u Izraelu pod istragom za korupciju. Jeruzalem post pisao je da je predmet istrage bio posao koji su sklopili, kako su naveli iz policije, sa "značajnim neimenovanim kupcem". Ta je istraga otvorena u srpnju 2017. godine.



Mjesec dana prije toga i izraelsko ministarstvo obrane pokrenulo je istragu nad Aeronauticsom jer su uživo izveli samoubilački napad dronom na lokaciju armenske vojske. Spekulira se da je to učinjeno u suradnji s Azerbejdžanom koji se, prema pisanju Jeruzalem posta, nalazi među 45 najvećih kupaca Aeronauticsa. Iz same tvrtke te su optužbe demantirali.

To nije jedini problem



No optužbe za korupciju nisu jedini problem vezan uz posao s izraelskom kompanijom.





Naime, iako je ministar obrane Damir Krstičević ranije najavljivao da će se moći koristiti za ovu požarnu sezonu, jasno je da to neće biti slučaj, s obzirom na to da je rok za isporuku deset mjeseci.Ugovor između Hrvatske i Aeronauticsa težak je 4,87 milijuna eura, a trebao bi se sa 70 posto sufinancirati iz EU fondova.

Tolušić: Isporuku očekujemo krajem studenog



Besposadni sustav se sastoji od lansirne rampe, šest besposadnih letjelica te kompletne popratne logistike.



"Sustav će 60 posto vremena koristiti Ministarstvo poljoprivrede za poslove kontrole u ribarstvu, a ostalo vrijeme Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) za namjene koje su njima bitne; zaštitu i spašavanje na moru, zaštitu od požara i ostalo. Isporuku očekujemo tijekom studenog ove godine, čime će ovdašnji sustav kontrole na moru postati vrhunski", izjavio je prilikom potpisivanja ugovora ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.