Hrvatska policija mogla bi dobiti elektrošokere. Pogledajte kako rade

Screenshot: YouTube

NAKON što je u ponedjeljak navečer provalnik u kiosk u Splitu napao i ozlijedio četvoricu policajaca, Sindikat policije Hrvatske još je jednom zatražio uvođenje elektrošokera i tasera kao osnovne policijske opreme.

Policijski sindikat upozorava da je ovo još jedan u nizu događaja koji ukazuje koliko je težak i opasan posao koji svakodnevno obavljaju policijski službenici.

Zbog takvih slučajeva je sindikat u više navrata upozoravao na važnost izmjene Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, kojim je granica za uporabu vatrenog oružja protiv osobe zatečene u izvršenju kaznenog djela (ili uhićenja) za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina povišena na deset godina.

Božinović: "Ako struka kaže da nam elektrošokeri trebaju, mi ćemo ih nabaviti"

Gostujući u RTL Direktu , na slučaj u Splitu osvrnuo se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"To je stvar struke. Ako struka kaže da nam to treba, mi ćemo to napraviti. Neovisno o ovom događaju u Splitu, mi smo krenuli u nabavu opreme za interventnu policiju. Interventni policajac će imati onu kornjaču do kraja godine i neće se moći dogoditi kao na Dinamovom stadionu da se ubaci petarda ispod. Deset godina se na opremi interventnih policajaca nije radilo ništa", rekao je Božinović.

O sigurnosnoj situaciji u Splitu, nakon zadnjih događaja, ministar je rekao:

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Bilježimo pad razbojništava u cijeloj Hrvatskoj. U Splitu su vrlo efikasni kad je u pitanju rješavanje slučajeva", uvjeren je Božinović.

Kako radi elektrošoker?

Postoje kontaktni i beskontaktni elektrošokeri. Osnovna karakteristika kontaktnih elektrošokera je da se primjenjuju neposrednim pritiskom na tijelo napadača. Relativno su malih dimenzija, težine oko 200 grama. Pojedini su toliko mali da se mogu neprimjetno nositi u džepu ili torbici, ali su toliko snažni da učinkovito sprječavaju napadača u njegovoj namjeri.

Razlikuju se prema izlaznom naponu, a mogu biti već od 10.000 pa do 100.000 volti. Izvor napajanja su im baterije od 3 ili 9 volti. Dizajnirani su tako da se mogu koristiti jednom rukom, a veći modeli imaju kvačicu ili uzicu za nošenje u džepu, na remenu ili ruci.

Elektrošoker djeluje na principu periodičnog električnog pražnjenja putem iskre u vrlo kratkom vremenu, kad se njegova dva metalna šiljka (elektrode) prislone na tijelo napadača i pritisne tipkalo. Elektrode su međusobno razmaknute oko 4 centimetara, pa istosmjerna struja prođe samo tim malim dijelom tijela.

Postoje i beskontaktni elektrošokeri

Beskontaktni elektrošokeri mogu se učinkovito upotrijebiti protiv napadača na većim, nekontaktnim daljinama. To su određene vrste elektrošokera koji imaju oblik pištolja, a čiji je efikasni domet do sedam metara.

Način njihova djelovanja identičan je kontaktnima, što znači da također onesposobljavaju napadača putem električnih impulsa.

Slični su običnom pištolju, a izvor energije im je litijska baterija koja omogućava više stotina opaljenja. Na prednjem dijelu pištolja je patrona u kojoj su smještene dvije sonde iz kojih izviruju strelice koje se ispaljuju na napadača.

Strelice su s pištoljem spojene tankom žicom kroz koju se, nakon povlačenja okidača, do napadača provodi električna energija određenih karakteristika, čime se zatvara strujni krug. U slučaju promašaja cilja s obje strelice, napadača je moguće svladati neposrednim pritiskom prednjeg dijela šokera na njegovo tijelo.