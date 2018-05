Hrvatska preuzela predsjedanje Vijećem Europe, glavni tajnik nam je poslao ozbiljnu poruku

Foto: FAH

HRVATSKA je danas u Danskoj preuzela predsjedanje Vijećem Europe (VE), što će biti prilika da se politički i kulturno brendira i pripremi za predsjedanje Europskom unijom (EU) 2020.

>> UPOZORENJE IZ EUROPE Hrvati sve više mrze, glavne mete su Srbi, Romi i LGBT ljudi



Rotirajuće predsjedanje od Danske preuzela je na svečanosti u Helsingoru hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.



Izložila je hrvatske prioritete - borbu protiv korupcije, zaštitu nacionalnih manjina i ranjivih skupina, decentralizaciju u kontekstu jačanja lokalne uprave i samouprave te zaštitu kulturne baštine i kulturne rute.



Hrvatska prvi put od 1996. kada je postala članicom predsjeda tom paneuropskom organizacijom, što će je politički i kulturno brendirati te pripremiti za puno veće i opsežnije predsjedanje EU-om u prvoj polovici 2020., smatra šefica hrvatske diplomacije.



"Ovih šest mjeseci će se Hrvatska jasno, s obzirom na broj aktivnosti, više istaknuti na međunarodnoj sceni i politički i kulturno brendirati. Svako predsjedanje je na neki način priprema za to veliko predsjedanje 2020. koje je puno veće i puno sveobuhvatnije, s obzirom na to da će Hrvatska u toj godini morati organizirati 1400 sastanaka", rekla je novinarima Pejčinović Burić.



"Korisna škola"



"Ovo će biti korisna škola za naše buduće predsjedanje", dodala je.



U svjetlu činjenice da je upravo ovaj tjedan Europska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) VE-a objavila izvješće u kojem kritizira Hrvatsku zbog govora mržnje prema Srbima, LGBT osobama i romskoj populaciji te za porast nacionalizma, novinare je zanimalo u kojoj su mjeri takve ocjene u skladu s njezinim drugim prioritetom, zaštitom nacionalnih manjina i ranjivih skupina.





"Ovo je odbor ministara VE-a koji ne raspravlja o tom izvješću. Takvo izvješće se radi za svaku državu vijeća svakih pet godina. Zadnje izvješće je za Hrvatsku rađeno 2012. Ovo izvješće u nekim dijelovima pohvaljuje Hrvatsku ali adresira i one pojave koje se u nekim dijelovima nisu dobro razvile ili su išle i korak unatrag", rekla je ministrica.Dodala je da će se na tome raditi i na nacionalnoj razini, ali otvoriti to pitanje i na nekima od sastanaka VE-a.To je izvješće komentirao i glavni tajnik VE-a Thorbjorn Jagland koji je kazao da "hrvatske vlasti, kao i parlament, političke stranke i civilno društvo moraju pažljivo pročitati izvješće i vidjeti koji se zaključci mogu izvući". Naglasio je da je prije svega važna provedba postojećih zakona.Hrvatskoj je predsjedanje predao danski ministar vanjskih poslova Anders Samuelsen koji joj je zaželio uspjeh u "izazovnim vremenima za organizaciju".Rekao je da je Danska radila na reformi sustava zaštite ljudskih prava i fokusirala se na ulogu i snagu Europskog suda za ljudska prava, na promociji prava LGBT osoba, obrazovanja o demokratskim vrijednostima, na prava osoba s poteškoćama i na borbu protiv mučenja.Pejčinović Burić je detaljno govorila o hrvatskim prioritetima, a upitana zašto su izabrani upravo ti prioriteti kada u nekima Hrvatska ne stoji baš najbolje, rekla je: "Mi smo te prioritete odabrali i unutar RH i u suglasnosti s VE-om. Ljudska prava su temelji oko kojih se prioriteti moraju kretati. Pitanje korupcije pokazuje da nijedna država ni institucija nije imuna i u tom smislu treba dalje raditi na standardima i njihovoj provedbi".Na pitanje o tome gubi li VE na važnosti s obzirom na broj organizacija koje postoje te Europsku uniju koja je u fokusu, Pejčinović Burić je kazala da je točno kako postoje organizacije čija se djelovanja u nekom dijelu preklapaju što pridonosi njihovoj neučinkovitosti, ali da to nije slučaj s VE-om i EU-om.Hrvatska će predsjedanje vijećem predati Finskoj 21. studenog u Strasbourgu, a sljedeći sastanak odbora ministara održat će se 16 i 17. svibnja sljedeće godine u Helsinkiju, u godini u kojoj VE obilježava 70. obljetnicu osnutka.VE ima 47 članica - to sve europske zemlje osim Bjelorusije - i najstarija je europska organizacija, osnovana 5. svibnja 1949. u Londonu s ciljem jačanja europskoga jedinstva te promicanja demokracije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava na europskom kontinentu.