HRVATSKA SE BORI S POPLAVAMA U Kosinju zmije ulaze u kuće, u Dalmaciji veliko klizište ugrožava kuće

KAKO javlja HRT, u Kosinjskoj dolini proglašeno je izvanredno stanje, dok se vrhunac vodenog vala tek očekuje.



Voda je ušla u neke objekte, a stanovnici su bez struje. Oko 500 osoba na tom području odsječeno je od ostatka svijeta jer su ceste poplavljene pa ovise o transportu čamcima.

U porastu su i vodostaji Save kod Jasenovca, Une u Hrvatskoj Kostajnici te Korane na području Karlovca. Korana je kod Karlovca poplavila mjesto Logorište, gdje vatrogasci pokušavaju ispumpati vodu iz podrumova i prizemnica.

19:00 Upravo u vrijeme dok se u nedjelju poslijepodne u Jasenovcu održavala izvanredna sjednica Stožera za zaštitu i spašavanje Sisačko-moslavačke županije, vodostaj Save je premašio granicu od 900 centimetara, pa je proglašeno izvanredno stanje, najviši stupanj obrane od poplava.



Vodostaj i nadalje raste, u prosjeku jedan centimetar na sat i u 18 sati je iznosio 904 centimetra, što znači da stanovnici naselja uz Savu neće imati mirnu noć. Sve su službe spremne da u slučaju potrebe evakuiraju stanovnike poplavljenih kuća.



Najkritičnije je u Trebežu, gdje je u pomoći mještanima i vatrogascima u podizanju 2,5 kilometara nasipa angažirano i 150 pripadnika Hrvatske vojske. Mještani vjeruju da vodostaj neće premašiti dosad rekordnih 907 centimetara, kada je cijelo naselje bilo pod vodom.



Kritično je i u naselju Mlaka, koje je okruženo vodom, pa pripadnici HGSS-a i Crvenog križa stanovnicima hranu i druge potrepštine dovoze čamcima.



Kako je za Hinu izjavila načelnica općine Jasenovac Marija Mačković, učenicima iz Mlake je smještaj organiziran u Jasenovcu kako bi mogli redovno pohađati nastavu.



Neizvjesno je međutim hoće li nastavu u ponedjeljak pohađati i učenici kostajničke osnovne i srednje škole. Iako su stručnjaci potvrdili da uočene napukline nisu posljedica klizanja tla ili djelovanja vode, roditelji su skeptični i velik ih broj najavljuje kako bez sigurnog jamstva djecu neće pustiti u školu.



I vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici je u stalnom porastu i u 18 sati je iznosio 430 centimetara, što znači da su ponovo na snazi izvanredne mjere obrane od poplave.

18:30 U obrani od poplava u popodnevnim satima, u nedjelju, 18. ožujka 2018. godine, na području Jasenovca angažirano je 16 pripadnika s jednom amfibijom, pet čamaca, tri motorna vozila i tri pumpe, a na području mjesta Trebež kod Jasenovca angažirano je 92 pripadnika Hrvatske vojske s 11 motornih vozila.



Također, pripadnici Hrvatske vojske angažirani su i na području Letovanića, njih 71, sa šest motornih vozila.



Temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje i odluke potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Damira Krstičevića angažiraju se pripadnici Oružanih snaga RH kao pomoć civilnom stanovništvu u obrani od poplava.

17:50 Djelatnici Elektrolike treći su dan na terenu i opskrbljuju benzinskim agregatima i gorivom mještane Kosinjske doline kojima su morali isključiti struju zbog poplave, te je do nedjeljnog predvečerja bez električne energije samo sedam kuća, uglavnom one iz kojih su se ljudi morali povući, rekao je Hini direktor Elektrolike Ernest Petry.



Za 230 domaćinstava Selišta, Kosinjskog Bakovca, Lipovog Polja i Gornjeg Kosinja Elektrolika je uspostavila opskrbu strujom preko agregata jer se struja morala isključiti u niskonaponskoj mreži nakon što su vodiči došli pod vodu ili preblizu vodi, ili je voda prijetila trafostanicama.



"Međutim, usporedo s iskapčanjima postavljali smo agregate, negdje i one velike, vanjske, koji mogu opskrbiti i dvadesetak kuća, tako da smo zadovoljni kako smo se organizirali i mi i, koliko vidim, i sve ostale službe", rekao je Petry i obećao stanovništvu da će i dalje dobivati gorivo sve do normalizacije stanja.



Rekao je da i dalje surađuju sa stožerima civilne zaštite, koji su na ovom području u izvanrednom stanju obrane od poplave, da su djelatnici Elektrolike na terenu od šest ujutro do noći, a za slučaj potrebe organizirano je i noćno dežurstvo.



Za sada je teško procijeniti kolika će za Elektroliku biti šteta izazvana poplavom jer je dio stupova pod vodom i ne vidi se stoje li ili su oboreni, ali štete će svakako biti, zaključio je Petry i rekao da trošak goriva za agregate podmiruju zajedno s Općinom Perušić.

17:40 Danas poslijepodne u Gospiću i široj okolici počeo je padati gust i mokar snijeg, što pogoršava već nepovoljne hidrološke prilike koje uzrokuju poplavu u Kosinju u općini Perušić.



Tako vodostaj u donjem toku rijeke Like raste od 5 do 8 centimetara na sat i, kako se doznaje u Stožeru Civilne zaštite Općine Perušić, na tom je području sada poplavljeno više od 50 kuća i gospodarskih objekata.



Tijekom cijelog dana više od 60 operativaca pomaže ugroženom stanovništvu u opskrbi agregatima za struju i izvlačenju namještaja iz nižih dijelova kuća koji još nisu pod vodom.



Iz Ureda ličko-Senjskog Župana Darka Milinovića danas je objavljena Odluka o proglašenju izvanrednog stanja na poplavljenom području Kosinja u Općini Perušić.

17:00 U Posedarju, u istočnom dijelu, ispod Jadranske magistrale na dijelu gdje je nedavno otvorena rekonstruirana prometnica novi ulaz u Posedarje, ugroženo je 50-ak kuća, koje se nalaze na obalnom pojasu i prijeti im odron i klizište. Mještani se boje novih padalina, piše Radio Zadar.



Mještani Posedarja tvrde da su problemi nastali još od gradnje auto-ceste i krivo usmjerenih oborinskih voda.



Veća količina oborina na širem zadarskom području, uzrokovala je brojne probleme u prometu na području grada Zadra i okolice, gdje je došlo do djelomičnog plavljenja nekoliko lokalnih cesta te odrona kamenja.



Na području grada Nina poplavljen je dio Nin - Grbe. Angažirani su građevinski strojeva (bageri).



Bilo je više ispumpavanja vode iz poplavljenih podruma i prizemlja kuća i tvrtki na širem zadarskom području (Starigrad, Murvica, Poljica).

15:50 Karlovačka naselja iz zraka danas popodne.

15:20 Ovako izgleda Letovanić.

14:50 Radio Mrežnica objavio je fotografije poplavljenih područja u i oko Karlovca danas, koe su snimljene iz zraka.

14:30 Radio Mrežnica objavio je i video iz poplavljenog Logorišta.

14:10 Kako javlja Dnevnik.hr, u Kosinjskoj dolini se osim poplave bore i sa zmijama. Naime, javljaju da zmije, koje se bude iz zimskog sna, pokušavaju pobjeći od poplave pa ulaze ljudima u kuće. Građani su dojavili da im u kuće osim zmija s poplavom ulaze i miševi, pa vode borbu i s glodavcima.

13:50 Načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji Roman Rosavec, je za 16 sati u Jasenovcu sazvao izvanrednu sjednicu Stožera.

Iz županijske Uprave je priopćeno da će se na sjednici dogovoriti hitne mjere zaštite za ugrožena posavska naselja, Trebež, Drenov Bok, Krapje, Puska i druga.

Na jasenovačkom području u najugroženijem mjestu Trebežu u obrani od poplava angažirana su 92 pripadnika Hrvatske kopnene vojske. Pripadnici Hrvatske vojske već su podigli zečje nasipe oko nekih obiteljskih kuća.

13:45 U sisačkoj Posavini Sava i dalje raste. Kod Jasenovca je tako u 13 sati zabilježen vodostaj od 799 centimetara, samo centimetar niže od razine kada se na tom području proglašava izvanredno stanje, najviši stupanj obrane od poplava.

13:35 Kurteš navodi kako problemi s poplavom traju šest dana, a vrhunac razine vode u Kosinjskoj dolini zbog jučerašnjih obilnih kiša na širem prostoru očekuje se u srijedu, nakon čega će uslijediti stagnacija i prestanak poplave.

13:25 Organizirana je i medicinska pomoć za osobe kojima patronažni medicinski timovi u njihovim kućama previjaju rane ili daju terapiju. I opskrba prehrambenih i drugih potrepštinama za oko 600 osoba organizirana je dva puta tjedno. Ljudi se čamcima prevoze do mosta u Kosinju, te ih se odande cestom dalje prevozi do Perušića ili u Gospić.



Iako vodostaj Rijeke Like i Novčice u gornjem toku lagano opada iz akumulacije Kruščica ispušta se i dalje prema Kosinju oko 600 kubičnih matara.

13:20 Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Perušić Mihael Kurteš rekao je kako Stožer s 60-tak ljudi nastoji pripomoći ugroženom stanovništvu čije su kuće ugrožene ili poplavljene na području Donjeg i Gornjeg Kosinja, Selišta i Lipova polja.

U poplavljenim kućama voda je na različitoj razini, negdje po nekoliko centimetara, a u nekima i pola metra. No nitko nije evakuiran jer ljudi žele ostati na svome, ili se u vlastitoj organizaciji prebace u kuću susjeda ili rodbine koja nije poplavljena, a namještaj i druge stvari već smo im ranije pomogli prebaciti na kat ili u druge kuće na višem položaju, rekao je Kurteš.

13:10 U pet naselja u Kosinjskoj dolini koja su ostala bez struje dostavljeni su agregati pa stanovnici imaju struju za najnužnije potrebe, doznaje se u Stožeru civilne zaštite Općine Perušić.

13:06 U Kosinju je poplavljeno 30 kuća.

12:44 Vodni val prošao je Karlovcem, sada slijedi zbrajanje šteta.

12:20 Vodostaj Korane kod karlovca dosegao je 781 centimetar. U kombinaciji s podzemnin vodama u Logorištu kraj Karlovca poplavljeno je nekoliko objekata, a vatrogasci i dežurne službe rade na ispumpavanju vode iz podrumova i prizemnica.







11:30 Pod vodom u Kosinju dvadeset kuća



Sve interventne službe su na terenu, a održan je i sastanak Stožera Civilne zaštite općine Perušić.



Načelnik općine, Mihael Kurteš, izjavio je da voda raste pet centimetara na sat. Kosinjski most je od jučer pod vodom.



Bez struje su područja Gornjeg i Donjeg Kosinja, dok četrdesetak pripadnika Civilne zaštite i Crvenog križa dovoze čamcima agregate za struju i druge potrepštine.Trenutno je pod vodom dvadeset kuća.Iz Hrvatskih voda nadaju se da se ipak neće ponoviti situacija iz 2010. godine kada je bilo poplavljeno 150 kuća.Timovi Crvenog križa su na terenu danima i pomažu mještanima u dizanju namještaja iz kuća i zbrinjavanju stoke.Jučer su poplavljeno područje obišli ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, predstavnici Hrvatskih voda iz Rijeke, Otočca i Gospića, dok je iz ureda župana ličko-senjskog Darka Milinovića priopćeno kako će zbog poplave biti proglašeno stanje elementarne nepogode.Struja je isključena i u Gornjem Kosinju i Kosinjskom Bakovcu jer su poneke žice pod vodom ili pola metra od vode, javlja HRT.

Sava prijeti u Jasenovcu



Izvanredne mjere obrane od poplava na snazi su i na području Jasenovca. Vodostaj Save i dalje raste, prijeti opasnost od izlijevanja zbog kiše koja pada, a vrhunac vodenog vala očekuje se u utorak, javlja HRT.



Najteže je u mjestu Trebež, gdje stanovnici danima rade na postavljanju zečjih nasipa. U tom mjestu su proteklih dana nasipe dizali pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskih voda.



Iz Hrvatskih voda izvijestili su kako traju pripreme za nadolazeći vodni val.



Una raste u Hrvatskoj Kostajnici



Nakon tri dana opadanja, vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici jučer poslijepodne počeo je rasti, javlja HRT. Na snazi su tako opet izvanredne mjere obrane od poplave. Una raste 3 centimetra na sat, pa je vodostaj u nedjelju u 8 sati iznosio 415 centimetara.



U tom mjestu nema nasipa, pa postoji opasnost da voda uđe u kuće, a prijeti im opasnost i od klizišta.

Pukotine na kostajničkoj osnovnoj i srednjoj školi, kako su ustanovili statičari, nisu posljedica klizanja tla, pa su učenici pozvani da se u ponedjeljak vrate u škole.



Podsjetimo, ranije ovog tjedna je u jednom klizištu već uništeno ili teško oštećeno 13 kuća. Stanovnike su nadležne službe upozorile da voda još uvijek nije za piće.

I vodostaj Kupe je u porastu uzvodno od Siska, pa su kod Farkašića i Šišinca na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

Stanje je stalno pod nadzorom u Letovaniću, gdje su pripadnici Hrvatske vojske zečjim nasipima zaštitili najugroženije obiteljske kuće. Međutim, objekte u vikendaškim naseljima kod Letovanića, Starog Broda i Žažine, nije bilo moguće zaštititi, pa su mnogi već pod vodom.

Rastu vodostaji i u Karlovcu, radi se na ojačavanju boks barijera

Rastu vodostaji rijeka u Karlovcu, pa su hrvatski vojnici, djelatnici Hrvatskih voda i dvije kooperantske tvrtke nastaviti učvršćivanje boks barijera, uz ostalo i umetanjem gline tamo gdje voda prodire, kako se ne bi dogodilo da voda poplavi i jedan stambeni objekt karlovačkih naselja, rekao je Hini pročelnik karlovačkog Centra 112 Martin Barić.

U 11 sati vodostaj Kupe u Karlovcu bio je 779 centimetara, jedan centimetara viša nego sat ranije. Vodostaj Korane u 11 sati bio je 781 cm, što je rast od jedan centimetar u sat vremena.



To znači da se porast vodostaja smiruje jer su noćas rijeke rasle i po sedam centimetara na sat.



To je odlučeno na jutrošnjem sastanku karlovačkog gradskog Stožera Civilne zaštite.

U Karlovcu maksimum vodostaja oko podneva

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković najavio je da se maksimum vodostaja očekuje oko podneva i ne bi trebao biti takav da ugrozi domove građana, osim podruma i sličnih objekata. Nakon što razina vode potpuno opadne pojačat će se propusnost boks barijera od podnožja, za neki idući nalet vode, rekao je.



Na tri mjesta, u Belajskim Poljicama, Vojniću i u Karlovcu pune se vreće s pijeskom, jučer je 80-tak vatrogasaca više dobrovoljnih vatrogasnih društava prevozilo vreće građanima uz Kupu i pomogli im poslagati ih oko pojedinih kuća.



Osim toga vatrogasci svuda gdje podzemne ili protočne vode prolaze, crpkama izbacuju vodu što dalje od kuća.

HGSS-ovci na terenu



Kako javljaju iz HGSS-a, njihovi timovi su na terenu već šesti dan u Hrvatskoj Kostajnici i u suradnji s Hitnom medicinskom pomoći i Hrvatskim Crvenim Križem dostavljaju namirnice i pomažu u sanitetskom prijevozu, a jedan tim raspoređen je na područje Novske.



Stanica Karlovac također je već danima s dva interventna tima na raspolaganju svim potrebitima i reagira na pozive po prioritetima. Stanica Gospić se na poziv Stožera civilne zaštite općine Perušić uključila u pomoć na području Kosinja.



Javljaju i kako su tijekom noći radili prognoze porasta vodostaja kako bi timovi pretpostavili kakvo će stanje biti na terenu u narednim danima i što kvalitetnije se pripremili za moguće intervencije.



Šest timova s terenskim vozilima i čamcima već je pozvano na područja na kojima se očekuje povećan vodostaj, poručili su.



Na poplavljenim područjima su #HGSS #Novska i #Karlovac kao potpora @crvenikriz_hr i #HMP u dostavi namirnica i sanitetskom prevozu. U stanju pripravnosti su intrerventni timovi iz Stanica: Ogulin, Gospić, Osijek, Orahovica, Varaždin, Vinkovci, Čakovec, Koprivnica i Dubrovnik. pic.twitter.com/wIZqyAds37 — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) March 18, 2018

Treća smjena #HGSS-a neumorno radi na projekcijama porasta vodostaja i organizaciji timova za sutrašnji, šesti dan, pomoći stanovništvu ugroženom poplavama. #HrvatskaKostajnica pic.twitter.com/nPdan2KGVc — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) March 17, 2018



Vojska na terenu u Jasenovcu, Letovaniću i Karlovcu



Iz MORH-a javljaju i kako su njihove snage na terenu.

"Na području Jasenovca u obrani od poplava angažirano su 92 pripadnika, na području Letovanića njih 50, a kod Karlovca 32 pripadnika Hrvatske vojske



Pripadnici protupoplavnog voda Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH angažirani su u nedjelju 18. ožujka 2018. godine u obrani od poplava u Sisačko-moslavačkoj županiji i Karlovačkoj županiji.



Tako su na području Jasenovca, u mjestu Trebež, angažirana 92 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, na području Letovanića njih 50, a na području Male Švarće kod Karlovca angažirano je 32 pripadnika HKOV-a", poručili su iz MORH-a.