Hrvatska šefica diplomacije: Sve Vulinove izjave su u suprotnosti s dobrosusjedskim odnosima

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

ODLUKA srbijanske vlade o proglašenju ministra obrane Damira Krstičevića nepoželjnom osobom ne pridonosi dobrosusjedskim odnosima, jer on ni na koji način nije istupao protiv Srbije, dok je ministar obrane Aleksandar Vulin dovodio u pitanje suverenost Hrvatske, izjavila je u Bruxellesu hrvatska šefica diplomacije.



"Odnosi Srbije i Hrvatske su bremeniti i utoliko sve izjave koje dolaze s dužnosničke razine moraju biti odgovorne i odmjerene. To nije slučaj kada takve izjave daje (srbijanski ministar obrane) Aleksandar Vulin. Sve njegove izjave su u potpunoj suprotnosti s dobrosusjedskim odnosima, a njegove zadnje izjave bile su i više od toga, bila je to prijetnja suverenosti Republike Hrvatske i mi smo našu notu od prošlog tjedna temeljili na tim njegovim izjavama koje su imale za cilj dovesti u pitanje suverenost Hrvatske", rekla je ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u Bruxellesu.



"Mi nismo imali drugog izbora nego tako reagirati i tako bi reagirala svaka suverena država", dodala je ministrica koja u sjedištu NATO-a sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova 29 zemalja članica Saveza.



Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uputilo je u subotu notu srbijanskom veleposlanstvu u Zagrebu kojom osuđuje Vulinovu izjavu kako o njegovu dolasku u Hrvatsku “može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri” te ga proglasilo "personom non grata".





Ta Vulinova izjava ocijenjena je kao “neprimjeren i neprihvatljiv pokušaj negiranja suvereniteta Republike Hrvatske”.Srbijanska vlada na to je reagirala u četvrtak, proglasivši ministra obrane Damira Krstičevića nepoželjnom osobom."Nota koju je jučer dala srbijanska vlada nije put za građenje dobrosusjedskih odnosa jer ministar Krstičević ni na koji način nije istupao protiv Srbije, tako da mislimo da su teze u toj noti potpuno izokrenute u odnosu na ono što smo mi naveli u našoj noti. Mi smo vrlo posvećeni stvaranju dobrosusjedskih odnosa, ali mislim da ovakvi istupi i ovakve akcije otežavaju i smanjuju prostor za zajedničko djelovanje", rekla je ministrica.Ministrica je istaknula da Hrvatska namjerava i dalje raditi sa Srbijom na otvorenim pitanjima, koja su prevažna i kojih ima previše da bi ih se zanemarivalo."Naš je pristup vrlo pragmatičan, treba raditi na otvorenim pitanjima. Pitanje ostatka odnosa razvijat će se dinamikom koja bude moguća, a za sada nam je najvažniji fokus rad na otvorenim pitanjima. Da je tome tako, svjedoči i činjenica da je jučer održana sjednica radne skupine za izbjegle i nestale. To je jedno od najvažnijih pitanja u našim odnosima i namjeravamo nastaviti raditi i na drugim otvorenim pitanjima, poput pitanja granice ili naše manjine u Srbiji", zaključila je ministrica Pejčinović Burić.