Hrvatske šume ulažu 20 milijuna kuna za protupožarne kamere, za ljude koji hodaju po šumi potrošit će se još više

PREDSTAVNICI Hrvatskih šuma i tvrtke Odašiljači i veze potpisali su ugovor vrijedan 20 milijuna kuna namijenjen protupožarnom videonadzoru, odnosno prevenciji šumskih požara u četiri dalmatinske županije, a neovisno o tome Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume u protupožarnu zaštitu ulažu dodatnih 120 milijuna kuna.



Videonadzor će biti postavljen do požarne sezone, najkasnije do 1. lipnja, a eventualno širenje požara nadgledat će 90-ak kamera ravnomjerno postavljenih na spomenutom području.



Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić na potpisivanju je rekao da od protupožarnog nadzora očekuje veliku korist, konkretno da se ne ponovi lanjska katastrofalna godina.

Zapošljavaju i motritelje



Istaknuo je da će Ministarstvo poljoprivrede do protupožarne sezone uložiti dodatnih 40 milijuna kuna u opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na jadranskom i kontinentalnom području. Dio novca uložit će se u vozila, a dio u opremu. Povrh toga, Hrvatske će šume, istaknuo je ministar, na godišnjoj razini uložiti još 80 milijuna kuna za gradnju protupožarnih putova, zapošljavanje motritelja i sl.



"To su značajno veći iznosi nego prijašnjih godina", rekao je Tolušić dodavši kako Istra već ima sličan sustav protupožarnog videonadzora.



Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković smatra kako se radi o velikom događaju za dva hrvatska strateška poduzeća. On također vjeruje da će implementirani sustav pomoći u sprječavanju požara.



Oprema će se ugraditi u četiri operativna centra u četiri županije: Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, rekao je Butković.





Direktor Odašiljača i veza Mate Botica objasnio je da je sustav zamišljen tako da se upotrebljava infrastruktura kojom upravlja ta tvrtka, dakle na objektima izgrađenim na prvorazrednim pozicijama."Na te će objekte biti postavljene kamere visoke razlučivosti koje pokrivaju puni krug od 360 stupnjeva. Inteligentni softver analizirat će prikupljene podatke i po potrebi slati alarm u nadzorne centre", rekao je Botica.Postavit će se 90-ak kamera, a projekt je razvijen na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.Botica tvrdi da je Hrvatska prva mediteranska zemlja koja će implementirati ovakav sustav u protupožarnu prevenciju.Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić podsjetio je na goleme štete od lanjskih požara koji su opustošili Dalmaciju. Naglasio je da su u 80 posto slučajeva djelatnici Hrvatskih šuma prvi otkrili požar i dojavili o njemu.Neovisno o temi, upitan kako komentira novu žalbu jedne inozemne tvrtke vezanu za gradnju pristupnih cesta iz projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, ministar Butković odgovorio je da se radi o žalbi na natječajnu dokumentaciju, no i da to nema veze s izvedbom prve faze projekta, dakle gradnje Pelješkog mosta.Rekao je da je frustriran svim tim žalbama, ali i da je to zakonska mogućnost koju nitko ne može spriječiti."Volio bih da sve ide brže, da ima što manje pogotovo nebuloznih žalbi", zaključio je Butković.