Hrvatske vode: Nema opasnosti za Hrvatsku od otrovnih tvari iz Spreče

Foto: Klix.ba



PROŠLOG tjedna došlo je do ekološke katastrofe u BiH. U petak je u općini Lukavac pukao nasip uslijed čega su se velike količine otrovne tekućine izlile u rijeku Spreču iz odlagališta tvornice sode kod Lukavca nedaleko od Tuzle



Tekućina iz taložnice Bijelo more poplavila je poljoprivredno zemljište i izlila se u rijeku Spreču.



Na teren su odmah izašle inspekcijske službe, a najavljena su i mjerenja i analize kako bi se utvrdio opseg štete i pratile ph vrijednosti. Prema informacijama koje su tada bile dostupne, stručnjaci iz BiH su upozorili kako bi preko rijeke Bosne otrovna tekućina mogla dospjeti i do rijeke Save, a samim tim i do Hrvatske.



Hrvatske vode: Onečišćenje je minimalizirano





Tim povodom danas su se oglasili iz Hrvatskih voda. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti."Temeljem naloga Hrvatskih voda, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije obavio je uzorkovanje vode rijeke Save uzvodno i nizvodno od utoka rijekeBosne u rijeku Savu.O rezultatima uzorkovanja vode javnost će biti pravovremeno informirana.Do onečišćenja rijeke Spreče je došlo 27. travnja 2018. godine u poslijepodnevnim satima uslijed puknuća brane iz bazena tvornice Sisecam Soda u Lukavcu u Bosni i Hercegovini. Istjecanje iz tvorničkog bazena je zaustavljeno. Službe Hrvatskih voda postupaju sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda te Operativnom planu mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.Službe na terenu nadziru mjesto potencijalnog onečišćenja, upućuju zahtjev ovlaštenom laboratoriju za obavljanjem analize vode te o dobivenim informacijama obavještavaju vodopravnu inspekciju koja odlučuje o eventualnom stupnju ugroženosti te daljnjem postupanju.

Uz navedeno, razmjenjuju podatke i s Glavnim međunarodnim centrom za uzbunjivanje u Bosni i Hercegovini.

Prema posljednjim informacijama koje su dobivene od Glavnog međunarodnog centra za uzbunjivanje u Bosni i Hercegovini putem Glavnog međunarodnog centra za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj, nastalo onečišćenje rijeke Spreče je minimalizirano te su vrijednosti izmjerenih pokazatelja u vodi unutar dopuštenih granica", poručili su u priopćenju iz Hrvatskih voda.