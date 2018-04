Hrvatske željeznice poslale ozbiljno priopćenje: Putnici moraju imati kartu za vlak

Foto: Pixsell/Dusko Marusic

HŽ je poslao priopćenje za medije u kojemu ozbiljno objašnjavaju kako putnici u vlaku moraju imati kartu.



>> Prema Butkovićevom pravilniku vlakovima HŽ-a možete se voziti bez valjane karte



"Putnik mora imati kartu"



"S obzirom na medijske tekstove u kojima se navodi da putnici ne moraju kupiti kartu za vlak, HŽ Putnički prijevoz navedeno odlučno demantira, kako se putnici ne bi doveli u situaciju da im se u vlaku naplaćuje kazna (tarifni dodatak).



Putnik mora imati kartu za vlak, a navedena obveza definirana je Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, Zakonom o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96) i općim prijevoznim uvjetima HŽ Putničkog prijevoza (Tarifa 101 i 103), koji su javno dostupni i obvezujući za sve korisnike usluge prijevoza vlakom. U općim prijevoznim uvjetima propisano je plaćanje tarifnog dodatka u iznosu od 500 kn za putnika koji je zatečen bez prijevozne karte.



Sukladno navedenom, putnici ulaskom u vlak sklapaju tzv. adhezijski ugovor te time prihvaćaju uvjete prijevoza pod javno objavljenim uvjetima koji su definirani navedenim tarifama", piše u priopćenju iz Hrvatskih Željeznica.





U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture u rujnu prošle godine donesen je novi Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu, koji se nije mijenjao od 2010. kada je ministar bio Božidar Kalmeta. No izmjene koje je potpisao ministar Oleg Butković izbacile su iz Pravilnika prethodno jasno navedenu zabranu vožnje ''u vlakovima za prijevoz putnika bez valjane prijevozne isprave'', što je u pravosudnoj praksi donijelo zanimljive rezultate.Naime, pozivajući se na novi Butkovićev pravilnik na karlovačkom Prekršajnom sudu, sutkinja Jozefa Sepi oslobodila je putnika koji je bio uhvaćen u vožnji vlakom bez valjane karte te zbog toga i prekršajno prijavljen.Riječanin Tomislav Ž. (40) 10. veljače 2016. godine ukrcao se na vlak u Ogulinskom Hreljinu koji je vozio do riječkog kolodvora Sušak - Pećine. Kondukteri su ga uhvatili i HŽ ga je putem odvjetničkog ureda prijavio, obrazlažući da je dotični prekršio Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te bi zbog toga trebao platiti kaznu u iznosu između tisuću i pet tisuća eura.Sutkinja Sepi utvrdila je kako se u spomenutom zakonu poziva na Pravilnik o unutarnjem redu u željezničkom prometu te presudila sljedeće: ''U novom Pravilniku (NN RH 95/17) nije propisano niti na jednom mjestu da je zabranjeno prevoziti se u vlakovima za prijevoz putnika bez valjanje prijevozne isprave, pa dakle nema pravnog kontinuiteta dispozitivne norme, a samim tim od stupanja na snagu ovog Pravilnika, tj. od 30. 9. 2017. g. djelo koje je okr. stavljeno na teret više nije prekršaj. Kod ovakvog utvrđenja valjalo je temeljem odredbe čl.182 t.1 PZ-a okr. osloboditi od optužbe kako to stoji u izreci ove presude.''Također, zbog oslobađajuće presude ''troškovi prekršajnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava ovoga Suda''.