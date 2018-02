HRVATSKI TURIZAM U PROBLEMIMA Dolazi nam previše gostiju, ali nemamo hotela da ih smjestimo

Foto:Pixsell/Borna Filic



TURISTIČKE agencije ovih dana imaju problema s pronalaskom slobodnih soba u hotelima na Jadranu za ovo ljeto. Previše je turista koji žele doći u Hrvatsku, a premalo hotela. Indexu je to potvrđeno i u Ministarstvu turizma.

Lani je u Hrvatskoj ostvareno 18,6 milijuna dolazaka i 102 milijuna noćenja, a raspolažemo s ukupno 134.000 ležajeva u hotelima s 3, 4 i 5 zvjezdica.

Hotelski smještaj u Hrvatskoj sad zauzima 15 posto udjela u smještajnim kapacitetima, a prema procjenama ministarstva, hoteli u Hrvatskoj trebali bi zauzeti udio od bar 18 posto, doznajemo u Ministarstvu turizma.



"Prema podacima iz sustava eVisitor, a vezano uz potrebe i potražnju za hotelskim smještajem, tijekom ljetnih mjeseci 2017. godine hotelski smještaj imao je prosječnu popunjenost 91 posto na razini svih hrvatskih županija i grada Zagreba, dok je razini primorskih županija 97 posto. Takvi podaci odličan su pokazatelj potražnje za hrvatskim hotelskim smještajem, ali i potrebama za daljnje povećanje smještajnih kapaciteta u toj vrsti smještaja. Hotelski smještaj u komercijalnom smještaju trenutno čini 15,6 posto ukupnih smještajnih kapaciteta, a prema Strategiji razvoja turizma do 2020. godine cilj je povećanje na 18 posto", stoji u odgovoru Ministarstva turizma za Index.

"Osim Jadrana, problem je i sa Zagrebom"



Predsjednik Hrvatske udruge putničkih agencija, Tomislav Fain, u razgovoru za Index potvrdio je da je u određenom dijelu godine potražnja za hotelima prerasla ponudu. Za primjer navodi Zagreb u kojem je, kaže, izrazito teško pronaći slobodnu sobu u hotelu tijekom Adventa. Isto vrijedi i za svibanj.



"Tijekom svibnja prošle godine sam tri tjedna dolazio u Zagreb i jedva sam pronašao smještaj u hotelu. Postoje termini u visokoj sezoni kad nema mjesta u hotelima. To se odnosi na naše najpopularnije destinacije, Dubrovnik, Split, Istru, Zadar. U mom Zadru nažalost imamo premalo hotelskog kapaciteta. A i Zagreb je, kako sam već naveo, među onim destinacijama u kojima je teško pronaći slobodnu sobu u pojedinim dijelovima godine.



S jedne strane može se reći kako je napravljen dobar posao jer ima puno turista i sve je bukirano, no s druge strane, nedostaje nam hotelskih kapaciteta.



Pojedini hoteli određen kontingent soba ipak ne daju agencijama nego ostave za individualnu prodaju, naravno da to nama agencijama ne odgovara, ali svako ima svoj poslovni model i svaki poslovni subjekt želi ostvariti što veći profit, rekao je Fain za Index.

Ove godine se u turizam planira investirati 940 milijuna eura



Ministarstvo turizma provelo je anketu kod najvećih turističkih tvrtki u Hrvatskoj o tome koliko će investirati u turizam, a prema tim podacima u 2018. godini uložit će se oko 940 milijuna eura, dok su investicije prema istoj anketi u 2017. godini iznosile 817 milijuna eura.



Pri tome će tvrtke investirati oko 628 milijuna eura u svoje turističke projekte, dok će javni sektor, odnosno županije i gradovi i općine s njihovog područja, investirati 311 milijuna eura. Najavljene investicije u privatnom sektoru uključuju ulaganja u hotele, kampove, nautiku i ostale vrste smještajnih objekata, sadržaje i atrakcije.



"Ove godine očekuje se i početak realizacije jednih od najvećih turističkih investicija u posljednjih nekoliko godina, kao što su izgradnja i rekonstrukcija hotela Belvedere u Dubrovniku ukupne vrijednosti preko 900 milijuna kuna te projekt investicijske banke Arqaam Capital i hotelske kompanije Four Seasons Hotels and Resorts u uvali Brizenica na otoku Hvaru vrijedan oko milijardu kuna. Buduće Four Season odmaralište na Hvaru osim hotela uključivat će luksuzne vile i apartmane, odnosno 240 smještajnih jedinica i 797 kreveta, te planira zaposliti više od 300 ljudi. Sljedeće godine se očekuje i dovršenje te otvorenje najavljenog projekta iz ove godine, Hotela Park 5* u Rovinju vrijednog 539 milijuna kuna.



Najveći broj investicija planiran je u Istri, tvrtka Valamar ulaže u izgradnju Maro Hotela - Valamar Girandella Resort vrijednosti te rekonstrukciju postojećih objekata Valamar Argosy i Valamar Pinia Suites. Plava laguna ulaže u rekonstrukciju hotela i turističkog naselja Laguna Park u Poreču. Najveći dio ulaganja Istraturista Umaga odnosi se na rekonstrukciju Hotela Sol Umag te kampa AC Stella Maris", kažu nam u ministarstvu.



U Primorsko-goranskoj županiji tvrtka Jadranka investira u rekonstrukciju hotela Punta te hoteli Punat u rekonstrukciju kampa Pila. Grupacija Bluesun ulaže u hotel Alan - novog naziv Alana Beach Club u Starigradu, hotel Alga u Tučepima 4* te hotel Afrodita u Tučepima 4*.

Najviše investicija u Istri i Dubrovniku, a evo gdje najmanje



U Dubrovačko-neretvanskoj županiji najveći dio investicija odnosi se na hotel Belvedere u Dubrovniku.Najavljene su i investicije u kontinentalnim županijama, a među kojima su izgradnja Ivanovog doma s 35 smještajnih jedinica, rekonstrukcija depandanse Arcadia s 12 smještajnih jedinica, te također rekonstrukcija Švicarske vile s 8 luksuznih apartmana u formi butik hotela u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Osim toga, očekuje se i rekonstrukcija hotela Panorama u Prelogu kroz koju će se napraviti rekategorizacija hotela s 3* na 4* te povećati smještajni kapaciteti.Prema Strategiji razvoja turizma od 2013. do 2020. u Istri je planirana izgradnja oko 4.000 hotelskih soba i pripadajućih sadržaja. Nešto je već realizirano, a nešto se tek treba izgraditi, a isto vrijedi i za ostala područja.Tako je u ovoj Strategiji planirano da se do 2020. na Kvarneru poveća broj novih hotelskih soba za 2.000, dok se na zadarskom području očekuje izgradnja 3000 hotelskih soba. Upravo je Zadar jedan od najproblematičnijih gradova što se tiče broja hotela, kako nam je rekao Fain iz UHPA-e.Taj grad doživio je veliki turistički boom, pogotovo otkako je niskotarifnim letovima povezan s brojnim europskim destinacijama. Istovremeno ima premali broj hotelskog smještaja.U šibenskom području predviđeno je najmanje povećanje, pa se planira izgradnja oko 1.000 hotelskih soba.Na splitskom području i na prostoru kontinentalne Hrvatske do 2020. se broj hotelskih soba treba povećati za oko 3.000, dok na dubrovačkom području, baš kao i u Istri, do 2020. se očekuje još 4000 novih hotelskih soba.U odnosu na prije nekoliko godina imamo sve veći broj hotela s 4 i 5 zvjezdica. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2007. godini hoteli od 4* i 5* činili su 20 posto, a hoteli s 3* 55 posto ukupnog broja hotelskih objekata i smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj, dok je danas prema zadnjim podacima iz sustava eVisitor ukupno 405 hotela s 3* te ukupno 375 s 4 i 5*, odnosno 36 posto hotela ima 3*, a 33 posto hotela ima 4 i 5*.

Hrvatska zauzela 7. mjesto među destinacijama s potencijalom za investiranje

Kad se zbroji ukupan broj ležajeva u hotelima s 3, 4 i 5 zvjezdica, on danas iznosi svega 134.000 ležajeva.



"Posebnu pozornost treba posvetiti smještajnim kapacitetima gdje hoteli s 4* i 5* danas broje ukupno 76 tisuća ležajeva, a hoteli s 3* 58 tisuća, odnosno hoteli s 4* i 5* danas čine 45 posto hotelskog smještaja, a hoteli s 3* 35 posto smještajnih kapaciteta u hotelskom smještaju.



Također bi istaknuli kako je prvo izdanje izvještaja Global tourism locations of the future 2017/2018 (Globalne turističke destinacije budućnosti), vodeće britanske publikacije Financial Timesa za biznis fDi Magazine, svrstalo je Hrvatsku na visoko sedmo mjesto destinacija s najvećim potencijalom za investiranje u turizam.



Pri tome je Hrvatska, između 43 svjetske turističke destinacije, dobila i posebno priznanje „Editor's Choice Awards“ kao jedna od zemalja s najvećim napretkom u području unapređenja turističke infrastrukture, smještaja, inicijativa za razvoj turizma te za investiranje u hotele i kruzing segment nautičkog turizma. Osim toga, kada su u pitanju posebni oblici turizma, Hrvatska je posebno istaknuta kao destinacija filmskog turizma", kažu nam u Ministarstvu turizma.