HRW: Hrvatska je prekršila prava migranata

ORGANIZACIJA za zaštitu i promicanje ljudskih prava Human Rights Watch (HRW) preporučila je Odboru za prava djeteta Ujedinjenih naroda da pozove Hrvatsku da istraži navodno neetično postupanje nad djecom migrantima i tražiteljima azila, stoji u objavi organizacije.



HRW, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1978. koja se sastoji od oko 400 članova iz cijelog svijeta, pozvala je UN-ov Odbor i da od Hrvatske zatraži pristup azilu i pravedne procedure za one koji su na njezinom teritoriju ili na granicama. Organizacija navodi kako je Hrvatska tijekom 2017. vraćala tražitelje azila i migrante koji su ušli u Hrvatsku iz Srbije ne procesuirajući njihove zahtjeve za azilom.



Kršenje zakona EU-a





Dodaje se kako je u srpnju Europski sud pravde presudio da je Hrvatska prekršila zakone EU-a dopustivši tražiteljima azila da prijeđu u Sloveniju i Austriju bez provjere njihovih zahtjeva. HRW navodi kako su tražitelji azila i djeca izbjeglice i dalje žrtve društvene izolacije te da imaju poteškoća u pristupu obrazovanju i učenju jezika.Dodaje kako su djeca bez pratnje stavljena u institucije za djecu koje nemaju odgovarajuće kapacitete za njihovu zaštitu i brigu te da samo jedno od 30 neregistrirane djece pohađa akademsku godinu 2017./2018.Ta je organizacija u siječnju izvijestila kako je Hrvatska do kolovoza 2017. primila 1262 zahtjeva za azilom, od kojih je 76 tražitelja dobilo neki oblik zaštite, dok je do kraja rujna Hrvatska iz Grčke i Italije preuzela 78 azilanata.Prema najnovijim službenim podacima, Hrvatska je do kraja prošle godine primila 60 ljudi iz Grčke, 21 osobu iz Italije i sedam sirijskih obitelji iz Turske koje broje 48 ljudi. Prema sustavu kvota, preuzela je obvezu primiti 1583 azilanta.