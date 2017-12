HTZ potrošio 184.133 kune za školovanje svojih četvero direktora, priznali da to uopće nije bilo nužno

Foto: FAH



HRVATSKA turistička zajednica (HTZ) potrošila je na poslijediplomske studije svojih četvero djelatnika 184.133 kune.



"Hrvatska turistička zajednica je školarinu za poslijediplomske studije sukladno internim pravilima podmirila djelatnicima Renati Deželjin, Ivanu Arambašiću i Slaviji Jačan Obratov, a djelatnica Adriana Savi ostvarila je pravo na pomoć pri školovanju nakon što je završila poslijediplomski studij. Ukupni iznos plaćen na ime školarina i pomoći pri školovanju za sve navedene djelatnike iznosi 184.133 kune", odgovorili su na Indexov upit.



HTZ se financira iz parafiskalnih nameta i proračuna. Ranijih godina na raspolaganju im je bilo oko 270 milijuna kuna: 120 milijuna kuna dobivali su od boravišne pristojbe, 64 milijuna kuna od turističkih članarina, a dodatna 44 milijuna kuna iz proračuna. Za 2018. godinu planiraju 290 milijuna kuna prihoda.



Četvero HTZ-ovih djelatnika iz Zagreba upisalo poslijediplomski u Osijeku



Ivan Arambašić je direktor sektora korporativnih poslova, Slavija Jačan Obratov je direktorica sektora za upravljanje destinacijom i podršku razvoju ponude, Renata Deželjin je direktorica sektora za posebne prezentacije i studijska putovanja. Adriana Savi nije direktorica, "raspoređena je na radno mjesto stručne suradnice za upravljanje kadrovima, zbog čega je poslijediplomski studij sama financirala, a od Hrvatske turističke zajednice ostvarila pravo na jednokratnu pomoć pri školovanju nakon što je završila poslijediplomski studij", pojasnili su.





Plaćanje studija dogovoreno je u vrijeme bivšeg direktora Ratimira Ivičića koji je u Milanovićevoj vladi bio zamjenik ministra turizma Darka Lorencina (IDS), no kako je iz njihova odgovora jasno da su studiji plaćeni prema internim pravilima, ta se praksa može nastaviti i u mandatu HDZ-ova direktora Kristijana Stančića.Za mjesto studija nije odabran Zagreb u kojem HTZ ima sjedište, nego dvije stotine kilometara udaljeni Ekonomski fakultet u Osijeku, a za mentora njima dobro poznat Drago Ružić koji je donedavno bio u turističkom vijeću HTZ-a i vodi specijalistički studij marketinga posebnih područja. Kako se predavanja i ispiti tamo održavaju radnim danom, što se lako može vidjeti na stranicama fakulteta, jasno je da su direktori iz Zagreba morali izbivati sa svojih radnih mjesta. HTZ-u to očigledno ne predstavlja problem.Na Indexov upit imaju li pobrojani direktori ikakve obaveze s obzirom na dar u vidu studija, odgovorili su nam kako su dužni završiti studij u određenom roku i obavezni su ostati u HTZ-u "u duljini koja ovisi o vrsti studija".No na ključno pitanje, je li taj poslijediplomski studij nužan za obavljanje njihova posla, priznaju da je tek poželjan. "Poslijediplomski studiji nisu uvjet za radna mjesta unutar Hrvatske turističke zajednice, ali su isti poželjni u smislu dodatnog usavršavanja, obrazovanja i razvoja specifičnih znanja i kompetencija zaposlenika u obavljanju poslova i radnih zadataka", kažu u HTZ-u.Ako je poželjan, onda je nejasno zašto nisu tražili direktore koji ga već imaju i kako su ljudi bez takvog formalnog obrazovanja došli do tih pozicija.