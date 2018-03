I dalje ograničenja na autocestama, ali barem su otvorene za sav promet

Foto: FaH



ZBOG jakog vjetra na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i vjadukta Božići te na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić vozi se uz ograničenje brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila.



Zbog odrona na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Slano (Ratac) vozi se jednim trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7 sati.



Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.



Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima dok je zabrana prometa za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na cestama: u Lici i zadarskoj županiji -DC42 u mjestu Poljanak, DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Dobroselo; ŽC5169 Bjelopolje-Donji Lapac; na svim lokalnim i županijskim cesta na području Korenice. U Gorskom kotaru ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje, a u Dalmaciji DC116 Hvar-Milna-Starigrad-Sućuraj iDC512 Makarska-ŽC6199.



Zbog snježnih nanosa zatvorene su: državna cesta Dobroselo-Mazin-Bruvno (DC218) i lokalna cesta LC59125 Kosa Janjačka-Čanak.



Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su: DC36 Karlovac-Pokupsko-Sisak-Popovača na dionicama: Rožen Breg-Donja Kupčina, Sisak-Popovača kroz šumu Brezovica, DC47 od mosta u Jasenovcu do GP Hrvatska Dubica na dionici Višnjica-Tanac, DC232 Sisak-Jasenovac u mjestu Trebež u dužini od cca 3 km (izgradnja nasipa dionica od ustave Trebež do mjesta Trebež), a na preostalom dijelu ceste zabrana je za vozila preko 7,5t ukupne mase, ŽC31205 Auguštanovec, ŽC3154 Lijevi Štefanki-Cerje Pokupsko (LC31190); ŽC3156 Žažina-Mala Gorica (na makadamskom dijelu); ŽC3196 u mjestu Donje Jame; ŽC3247 između Slovinaca i Strmena; ŽC3249 Plesmo-Krapje, ŽC3253 Košutarica-Mlaka; ŽC5128 Bogić Brdo-Lička Jesenica; ŽC5130 Zalužnica-Škare-Doljani; ŽC5153 Kosinjski Most-Gornji Kosinj-Kosinjski Bakovac; ŽC5904 Korenica-Mihaljevac; ŽC5152 Kosinjski most-Lipovo polje; ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka; LC33017 Donja Jelenska-Zapolic; LC 41049 u mjestu Jaguplije, LC59052 u mjestu Mlakva; LC33171 Javnica-Kotarani: LC59098 Tolić-Podlapača; LC59110 Gornja Ploča-Kruškovac; LC59112 u mjestu Komić, LC59113 Lovinac-Rasoja-DC50, NC Gornji Kosinj-Šušanj, LC 25125 Ledinec-Beletinec (zbog klizišta).



Od danas u 17 sati do 22.svibnja bit će zatvorena državna cesta DC36 Vladovec-Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko. Obilazak za sav promet: Pokupsko – DC31 – Podvornica– ŽC3116 – DC536 – Buševec – D30 (smjer Lekenik) –Žažina i obratno.



Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.



Katamaran na liniji Pula - Unije - Susak - M.Lošinj - Ilovik -Silba – Zadar isplovit će danas prema redu plovidbe.