IDS zbog Uljanika pisao šefu Europske komisije

Foto: FAH



PREDSJEDNIK pulskog IDS-a Robert Cvek rekao je u četvrtak na izvanrednoj konferenciji za novinare da su zbog Uljanika pisali predsjedniku Europske komisije Jean-Claudu Junckeru, čiji odgovor očekuju u najkraćemu mogućem roku.



"Sad, kad su državna jamstva osigurana zahvaljujući među ostalim i angažmanu naših predstavnika u saboru, sve je na Europskoj komisiji", ocijenio je predsjednik pulskog IDS-a Robert Cvek na izvanrednoj konferenciji za novinare.



"Zato smo se preko svih raspoloživih kanala, formalnih i neformalnih, obratili izravno predsjedniku Junckeru, čiji odgovor očekujemo u najkraćemu mogućem roku. To je mehanizam pritiska koji ćemo iskoristiti kako bismo požurili odluku Europske komisije jer lokalna razina, nažalost, ne raspolaže nikakvim alatima za rješavanje ovakvih situacija. Kad je riječ o brodogradnji i restrukturiranju ovakvog opsega, apsolutno sve je u rukama države", istaknuo je.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kako je rekao Cvek, Uljanik je simbol Pule i neodvojiv dio istarskog identiteta te će se zato IDS svim snagama i na svim razinama, zajedno sa sindikatima i radnicima, boriti za njegov opstanak.Ističući kako proizvodnja ne smije stati, a radnici ne smiju ostati bez posla, dodao je kako radnici Uljanika znaju da u Gradu Puli imaju pouzdanoga i čvrstog partnera koji je nekoliko puta od 1998. do 2000. godine otpisivanjem tražbina od 65 milijuna kuna osigurao nastavak proizvodnje u Uljaniku."To je bio gotovo cijeli izvorni proračun Grada Pule, što dovoljno govori o teretu koji smo spremni podnijeti za Uljanik", rekao je predsjednik pulskog IDS-a Robert Cvek, podsjećajući da je Pula izišla u susret Uljaniku na svakom donošenju prostornih planova uzimajući u obzir njegove potrebe za normalno funkcioniranje i daljnji razvoj. Budućnost Uljanika, dodao je, "prevažno je pitanje da bi se na njemu skupljali jeftini bodovi i da se ta tema pretvori u još jedan poligon za banalna politička prepucavanja"."Oni koji to rade izravno se igraju sa sudbinom tisuća ljudi. Takvo neodgovorno provociranje zadnje je što treba Uljaniku i može samo naštetiti dugoročnim interesima radnika Uljanika i našega grada", rekao je Cvek. Uljanik je danas privatno poduzeće, no on je neizostavni dio povijesti i tradicije ovoga grada, dodao je.Cvek je pozvao sve političke opcije, upravu Uljanik grupe, sindikate i radnike te vladu da se ponašaju odgovorno i da se svim snagama bore za budućnost Uljanika.