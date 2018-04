Ilčić zbog Istanbulske odlazi iz Ministarstva kulture, više neće biti savjetnik

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

JEDINI saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanoović danas je uoči sjednice sabora na kojoj će se raspravljati o Istanbulskoj konvenciji održao konferenciju za medije na kojoj je objavio da ta stranka izlazi iz vladajuće koalicije.

Objavio je da Hrast odustaje od svih pozicija u vlasti. To znači da Ladislav Ilčić više neće biti savjetnik ministrice kulture Obuljen te da Hrvoje Šlezak odlazi s pozicije državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja.

Iako nije član, ali ima potporu Hrasta, doznaje se da bi ostavku mogao podnijeti i Matko Glunčić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja.

Ekstremni katolik Ladislav Ilčić savjetnik u Ministarstvu kulture postao je početkom studenog prošle godine.

"Riječ je o predsjedniku stranke (HRAST) koji se uz politički angažman cijeli svoj život bavi pitanjima iz domene kulture i sigurno može dati odgovarajući doprinos", rekao je tada Plenković i tako zapravo potvrdio da se radi o još jednom političkom imenovanju.

Podsjetimo, Ilčić je već bio u ovoj vladi kao poseban savjetnik potpredsjednika vlade i ministra vanjskih i europskih poslova Davora Ive Stiera te je za taj posao primao naknadu od 10.000 kuna.

Osim kao predsjednik ultradesničarske i klerikalističke stranke HRAST, Ilčić je poznat i kao suosnivač i predsjednik udruge GROZD - glas roditelja za djecu. Bio je i jedan od najžešćih zagovornika referenduma za ustavnu zabranu homoseksualnih brakova.

Ona po kojoj je najpoznatiji je priznanje da nikad u životu nije - masturbirao: "Masturbacija je štetno zlorabljenje seksualnosti. Riskirat ću i reći da nikad nisam masturbirao. Neki će misliti da sam luđak, ali mislim da zbog toga nisam freak."



Za Ilčića je kondom "političko, vjersko i zdravstveno pitanje", a bio je jedan od glasnijih boraca protiv zdravstvenog odgoja koji je "opasniji od komunističkog programa".

"Zdravstvenim odgojem u škole se uvodi homoseksualna propaganda. Podučava se djecu da je homoseksualni čin jednako vrijedan i prirodan kao i heteroseksualni", smatra Ilčić koji, iako sam to nije, smatra da homoseksualci "nisu sretni s tim što jesu, jer možda iz njih progovara savjest".



"Crkva osuđuje njihovo ponašanje kao zlo i ima to pravo reći. To je neotuđivo pravo na mišljenje", rekao je Ilčić o homoseksualcima.

Još jedan Ilčićev skandal vezan je za njegovu izjavu o muslimanima.



''Mi imamo milijune ljudi u Africi i Aziji koji žele doći u Europu. Mi ne razmišljamo o tome da će ti ljudi preplaviti Europu i da su oni biološki jači od Europljana jer imaju puno djece. Važna je i kulturna politika'', rekao je 2015. za N1 na temu velike izbjegličke krize, implicirajući tako biološku, odnosno rasnu razliku između Europljana i ljudi iz Afrike i Azije, posebno muslimana, čime je izazvao zgražanje dijela javnosti - i odobravanje drugog dijela.

I u vremenu otkad je postao savjetnik ministrice kulture šokirao je nevjerojatnim izjavama.

Ilčić je, govoreći protiv Istanbulske konvencije (koja se bavi zaštitom žena od nasilja), drobio o "rodnoj ideologiji", pa ustvrdio kako "postoje biološke razlike" između žena i muškaraca.



Posebno je šokantna bila njegova izjava o ženama i menstruaciji.



“Rodne teorije koje se uvode Konvencijom govore o tome da bih ja mogao reći: OK, ja sam muškarac, ali ja biram da sam žena i ne smijem biti sputan tim organom nego moram biti drugog spola. To je nemoguće. Postoje biološke razlike. Kod žena imate tu povezanost tjelesne i emocionalne komponente. Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari. Promjena spola je zapravo nemoguća”, rekao je Ilčić.

Ilčić je još u posljednjih mjesec dana izjavio da je rodna ideologija gora od komunizma.

"Protivnici rodne ideologije su uvijek isti. Crkva, leglo pedofila, samo gledaju novac, znate kako pišu mediji, obitelj, brak, znate kako se tretira u medijima. Nije im to sve bilo dovoljno, njihov sljedeći cilj je napad na identitet. On postaje neprijatelj broj 1. Napada se i nacionalni identitet. Rodna ideologija je gora od komunizma. Komunizam ide silom, a rodna ideologija srcem", rekao je predsjednik Hrasta.

Zavapio je i da on nikada neće biiti žena.

"Promjena spola je nemoguća jer je genetski kod zapisan u svakoj našoj stanici. Mi se možemo hormonalno promijeniti i sličiti na drugi spol, ali nikad nećemo biti drugog spola. Ja nikad neću biti žena", kazao je Ilčić.