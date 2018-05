Ima li većih populista od Živog zida? Ima

Foto: Hina

PREMA Hrvatskom jezičnom portalu, populizam je "ideologija i društveni pokret koji povlađuje predrasudama, strastima i duhovnim dometima širih društvenih slojeva".



Sudeći prema brojnim političkim, ekonomskim, znanstvenim i društvenim analizama, ovu definiciju danas vjerojatno najbolje utjelovljuje Živi zid. Stranka s brzorastućom potporom praktički dahće za vratom rasklimanom SDP-u te je, ako je suditi po dosadašnjem trendu, samo pitanje dana kad će u utrci za vlast zaposjesti drugo mjesto.



Meteorski uspon populista



Živi zid, između ostalog, svoj meteorski uspon duguje relativno ekstremnim obećanjima i pitkoj retorici koja vrlo lako pronalazi put do ušiju i glasačkih listića građana razočaranih praznim lažima kojim su ih posljednjih dvadesetak godina zasipale dvije stožerne stranke. U trenucima kad ih policija fizički ne uklanja iz deložiranih kuća, istureni trojac koji se sastoji od Pernara, Sinčića i Bunjca u mikrofone galami kontra EU-a, kontra NATO-a i kontra obveznog cijepljenja. Problem poniruće ekonomije namjeravaju riješiti kao gordijski čvor - tiskat će još novca.



Bez pouzdane ekonomsko-političke pozadine, a izbacujući parole protiv dežurnih, apstraktnih i kompleksnih neprijatelja, a koje služe kao virtualne vreće za udaranje potencijalnim glasačima, stječu rijeke obožavatelja koji vjeruju da će glasom za Živi zid izabrati bolju budućnost.



Međutim, Živi zid nije izmislio populizam, samo su trenutno na pravom mjestu u pravo vrijeme. Hrvatska se u novijoj povijesti nagledala populističkih poteza i manevara koji su, redom, završili kao pljuska u lice naivcima koji su povjerovali u njih.

Kolinda: Obećavam vam, Hrvatska će biti najrazvijenija na svijetu



"Ne dam da mi itko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama Europske unije i svijeta. To vam obećavam ovdje večeras", u pobjedničkom stožeru se 11. siječnja 2015. zaklela svježe izabrana predsjednica.







Tri godine nakon spektakularnog obećanja koje može funkcionirati kao školski primjer populizma, pokazalo se kako Kolinda, osim ovog, nije ispunila nijedno drugo naprasno izvaljeno obećanje. Nedavno, prilikom treće obljetnice predsjednikovanja, poručila je kako će "učiniti sve kako bismo zaustavili iseljavanje mladih i preokrenuli negativne demografske trendove, kako bismo građanima s blokiranim računima omogućili novi početak, a podjele iz prošlosti pretvorili u zajedništvo za bolju budućnost".



Autobusi i avioni, odljevom mozgova krcati jednako, ako ne i više, praše put Stuttgarta i Dublina. Peroni i aerodromi svjedoče o Kolindinom "zaustavljenom iseljavanju mladih i preokretanju demografskih trendova". Što se tiče pretvaranja podjela iz prošlosti u zajedništvo za bolju budućnost, predsjednica je ustvrdila kako je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav.



Prisjetimo se ovdje i prvoloptaškog populističkog obećanja o preseljenju Ureda predsjednice s Pantovčaka u Visoku ulicu kako bi bila bliža građanima. Seljakala ga je, doduše, po cijeloj zemlji, ali Ured joj je još uvijek na Pantovčaku, a tamo će, kako se čini, i ostati.

Božo Petrov i ugovor kod javnog bilježnika



Dok je Živi zid sramežljivo počinjao hvatati populistički zalet, šef Mosta već je uvelike dominirao na polju atraktivnih obećanja bez pokrića. Vjerojatno najjači i najprepoznatljiviji trenutak dodvoravanja glasačima ipak pripada Mostu i famoznom mlataranju ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika, a u kojem važno obećava kako Most nikad neće koalirati ni s HDZ-om ni s SDP-om.



Iz današnje retrospektive, tužno je koliko je velik broj ljudi zapravo popušio prazno Mostovo obećanje. Pojavivši se kao Joker na političkoj sceni, Mostovci su s osvojenih 19 mandata izazvali pomutnju u tradicionalnom crveno-plavom dvoboju. Prvi put se našavši u situaciji da nema konkretne pobjede između HDZ-a i SDP-a, dvije stranke su se pokušavale dočepati Petrova i njegove nezavisne liste kako bi formirale parlamentarnu većinu.



Dva mjeseca trajala su neodlučna natezanja između Karamarka, Milanovića i Petrova, da bi se psihijatar iz Metkovića konačno odlučio za HDZ-ovog lidera Domoljubne koalicije. Tim činom prekršio je svoje obećanje biračima, kao i zakonski akt koji je pečatom ovjerio kod javnog bilježnika.



Iako će Mostovci kasnije tvrditi kako se nije radilo o koaliciji nego o "Ugovoru o reformskoj vladi" te pravdati se kako su se izborili za nestranačkog mandatara u liku Tihomira Oreškovića, kršenjem ishitrenog i populističkog obećanja izgubili su vjerodostojnost koju je kasnije, preko Milanovićevog i Petrovljevog političkog leša, iskoristio Andrej Plenković da bi HDZ opet doveo na vlast.Propali ugovor koji je Božo Petrov ovjerio kod javnog bilježnika povod je sad već glasovitom ruganju Ivana Vrdoljaka Mostu. Populistički nagon šefa HNS-a podrobnije je opisan u sljedećem ulomku.Početkom svibnja prošle godine, dok su se urušavali Agrokor i pripadajuća mu slizana bulumenta, bivši i aktualni šef HNS-a na svom Facebook profilu rezolutno je tvrdio kako između HDZ-a i HNS-a nema nikakvog dogovora. Most i Nikolu Grmoju proglasio je lažljivcima, a sebe proglasio čovjekom koji se svojih stavova "čvrsto i dosljedno drži"."Nema preslagivanja s HDZ-om! Au revoir Božo!" slavodobitno je otpuhnuo Vrdoljak, a nakon tjedan dana se pokazalo da je svojim populističkim istupom na Facebooku besramno lagao.Početkom lipnja, frenetični HDZ je tražio slamku spasa u situaciji s Agrokorom i Marićem, a saveznika je pronašao u najnevjerojatnijem neprijatelju, barem ako je suditi prema Vrdoljakovom Facebook profilu. HDZ-ova Titanik vlada, kako joj se tih dana rugao šef HNS-a, slizala se s liberalima u rijetko ljigavoj koaliciji. Tijekom HDZ-ove dominacije, Ivan Vrdoljak je drvljem i kamenjem, kako se i očekuje od vođe oporbene stranke, gazio po HDZ-u. Kad mu se pružila prilika za uhodanom foteljom, bez prigovora je pregrizao svoje riječi i formirao vlast s dojučerašnjim suparnicima.Izum SDP-ovog ministra Slavka Linića koji se šupljom demagogijom pokušavao prodati kao spašavanje radnih mjesta i punjenje proračuna neslavno se pokazao kao pljačka stoljeća. Šteta je usporediva s postupcima privatizacije devedesetih, a iako su brojni stručnjaci upozoravali na manjkavosti Zakona o predstečajnim nagodbama, SDP, a zatim i HDZ, nastavili su ga provoditi.Otvarajući nevjerojatan prostor za korupciju, predstečajne nagodbe su omogućile dužnicima da nameću pravila manjim tvrtkama, a Ministarstvo financija imalo je diskrecijsko pravo nekome dug oprostiti ili ne. Pod diskrecijskim pravom podrazumijevalo se i koliki iznos duga će biti oprošten.Tvrtke koje su uspješno prošle postupak predstečajne nagodbe zapravo nisu bile kandidati za stečaj, nego su Linićevo maslo iskoristile kao poslovnu priliku.Predstečajni zakon, predstavljen kao spas hrvatskog gospodarstva, omogućio je onima koji nisu plaćali dobavljače da i dalje vode tvrtke koje stvaraju nelikvidnost. Ljudi koji su doveli tvrtke do ruba propasti ostajali su na čelnim pozicijama.Index je godinama pisao i piše o zakonu napisanom da se pomogne velikima, pregazi male i pogoduje onima na vlasti.O bogu populizma nije potrebno trošiti riječi. U jednom članku bilo bi teško nabrojati sva promašena obećanja, sve floskule i sve ideje bez pokrića koje su mu, putem vjerne vojske glasača, priskrbile preko petnaest godina vladanja Zagrebom. Gradonačelničku fotelju, uz živopisne javne istupe na granici i preko granice ukusa, prati i više točaka različitih milijunskih optužnica.Snimke Bandića i ljudi koji ga godinama uzastopno biraju, bez obzira na to što mu DORH natovari na leđa, govore dovoljno.