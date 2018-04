INDEX OTKRIVA Dalićka nagovarala Agrokorove direktore da potpišu jamstva, oni ne žele

Foto: Žarko Bašić/Pixsell



POTPREDSJEDNICA vlade Martina Dalić dala je direktorima Agrokorovih poduzeća rok od 15 dana da proknjiže sporna jamstva, a oni su zatražili od nje državna jamstva za svoj potpis, doznaje Index detalje sastanka u Ministarstvu gospodarstva.



Iz Ministarstva su u utorak poslijepodne priopćili da je Dalić s direktorima Zvijezde, Jamnice, Leda, PIK Vrbovca, Konzuma, Velproa i Roto Dinamica te s Fabrisom Peruškom i njegovim savjetnikom Zvonimirom Mršićem pričala o pripremama za turističku sezonu.



No vruća tema u tim kompanijama nije samo ljeto, nego zahtjev za knjiženjem jamstava koji ovi već tjednima odbijaju provesti zbog čega financijska izvješća kasne. Dok ne proknjiže ono što je Peruško zamislio, ništa od nagodbe. Vladina uprava nije ni pokušala osporiti jamstva, a koliko su ona suspektna dovoljno govori komentar konzultanta Andreja Grubišića: "Ako jamstva nisu sporna, zašto se Peruško sam ne imenuje direktorima i potpiše ih?"



Index je već pisao kako Peruško stišće direktore da proknjiže jamstva, što oni odbijaju znajući da društva nisu imala adekvatnu protučinidbu te da će ih ostali dioničari tužiti zbog nanošenja štete. Zbog toga bi oni mogli odgovarati kazneno i materijalno, i to ne samo članovi uprava nego i nadzornih odbora.



Dalić: Vaš potpis je nužan za nagodbu





Prema izvorima Indexa, ministrica gospodarstva već je prošli tjedan sazivala direktore na sastanke u četiri oka kako bi ih uvjerila da moraju proknjižiti sporna jamstva čime će tvrtke postati insolventne, a Peruško nakon toga može provesti nagodbu. Na naš upit oko tih sastanaka u Ministarstvu gospodarstva to nisu htjeli potvrditi niti demantirati, nego su jučer svim medijima poslali informaciju o skupnom sastanku.Kako doznajemo, Dalić ih je dočekala sa stručnjakom za trgovačko pravo Jakšom Barbićem i održala im govor kako su njihovi potpisi i knjiženje jamstava nužni za nagodbu te im je dala rok od 15 dana da ih provedu. Detaljnije upute o knjiženju i napuhivanju gubitaka već smo objavili.Direktori su od ministrice gospodarstva zatražili državno jamstvo za svoj potpis, tako da u slučaju kaznene odgovornosti ne odgovaraju oni nego država, na što im je Dalić objasnila da je to, naravno, nemoguće. Zatražili su i mišljenje KPMG-a, ali ne hrvatskog nego londonskog ureda i još jednog odvjetnika.Naši izvori kažu da je Dalić bila iznenađena otporom direktora. Prednjačio je Mislav Galić, direktor Jamnice. Mnogi od njih uvažavaju mišljenje stručnjaka Instituta za gospodarstvo pravo iz Maribora, koji potvrđuju da su jamstva ništetna.To su bile situacije u kojima je, primjerice, Ledo jamčilo za Agrokorov kredit, a novac nije otišao toj tvrtki nego Konzumu. Predsjednici uprava i sami su angažirali stručnjake, koji procjenjuju koliko bi ih mogao koštati potez koji od njih traži Dalić, odnosno njeni povjerenici.I Ramljak je opteretio ta poduzeća milijardu eura teškim jamstvima, ali većina suspektnih jamstava se odnosi na one iz Todorićeva vremena. Direktori su ih poslušno potpisivali, nadzorni odbori potvrđivali. No u to vrijeme jamstva nisu bila materijalizirana pa je dokle god se ne proknjiže njihova odgovornost manja.U kuloarima se već pojavila i priča da su odvjetnici moćnih tvrtki koje će Ramljakovom i Peruškovom nagodbom izgubiti svoje čvrste kolaterale upozorili direktore da neće moći naplatiti potraživanja, jer su oni pogodovali većinskom vlasniku - Agrokoru.